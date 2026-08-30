“Luaj prej vendit”, Jonida Vokshi i përgjigjet ndjekësit që e pyeti për fëmijë të tretë
Jonida Vokshi ka zhvilluar së fundmi një bisedë virtuale me ndjekësit e saj në Instagram, ku ka marrë pyetje të ndryshme, përfshirë edhe ato që lidhen me jetën e saj private.
Një prej ndjekësve e ka pyetur nëse moderatorja dhe aktorja ka menduar për të pasur një fëmijë të tretë.
Jonida zgjodhi t’i përgjigjej shkurt, por me humor: “Luaj prej vendit”.
Jonida Vokshi/Instagram
Përmes kësaj shprehjeje, Jonida duket se nuk e ka përjashtuar mundësinë e një fëmije të tretë, ndërsa emoji duke qeshur i ka dhënë përgjigjes një ton më të lehtë dhe plot humor.
Jonida është nënë e dy fëmijëve, vajzës Emi dhe djalit Ian. Për momentin, ajo vijon të shijojë jetën familjare me dy të vegjlit e saj. /Telegrafi/
Jonida Vokshi/Instagram
Jonida Vokshi/Instagram
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