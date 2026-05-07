LSDM për deklaratën e Mucunskit: Qeveria po e bllokon integrimin në BE
Nga partia opozitare maqedonase LSDM, thonë se me deklaratën e sotme të ministrit të jashtëm Timço Mucunski, se nuk ka kushte për ndryshimet kushtetuese, e që është kushti kryesor për negociata me BE-në, po dëshmohet se rruga evropiane e Maqedonisë po bllokohet qëllimisht.
“Vitin e kaluar, në korrik 2025, Presidenti bullgar Rumen Radev, tani Kryeministri i ardhshëm i Bullgarisë, tha se Maqedonia po bllokon rrugën e vet drejt BE-së. Kemi pasur edhe mohime nga Ministria e Punëve të Jashtme bullgare se gjuha maqedonase është një çështje e brendshme dhe jo një temë e marrëdhënieve dypalëshe".
Mucunski: Nuk ka kushte për ndryshime kushtetuese, Qeveria nuk është e gatshme të ndërmerr asnjë hap
"Kjo nuk është një kontradiktë e rastësishme. Ky është një bllokim i qëllimshëm i rrugës evropiane të Maqedonisë. Mickoski po krijon me vetëdije një konflikt me Bullgarinë për të pasur një justifikim të gatshëm pse procesi është bllokuar”, thuhet në reagimin e LSDM-së.