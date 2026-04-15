LSDM, Mickoskit: Mos ndërhyni në punën e gjyqësorit
LSDM ka reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit Hristijan Mickoski, duke i cilësuar si politike dhe si përpjekje për të ndikuar në opinion dhe institucionet e drejtësisë.
Nga LSDM thonë se Kryeministri po paralajmëron “procese të ardhshme” pa prova dhe me “ndjesi personale”, gjë që sipas tyre krijon presion politik.
LSDM kërkon që qeveria të mos ndërhyjë në punën e gjyqësorit dhe thekson se të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, pa përjashtime dhe pa presione politike.
“Në vend që t’u japë udhëzime prokurorëve të tij përmes mediave, për t’i përdorur si material për rrjetin e tij tabloidesk (nga Orban), le të përgatitet të shpjegojë lidhjet e tij me regjimin kriminal të Orbanit, sepse së shpejti do t’i duhen para gjykatës.
LSDM mbetet në qëndrimin se të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, përfshirë edhe ata që sot janë në karrigen e kryeministrit dhe përpiqen ta përdorin shtetin si mburojë për kombinimet e tyre biznesore, si dhe të gjithë ata që institucionet shtetërore i kanë përdorur për përfitime personale dhe partiake.
Kemi ndjesinë se Mickoskin e pret e njëjta fat si Gruevski, vetëm se këtë herë do të duhet të përballet me të, nëse si Vanço, do ta shohim”, thonë nga LSDM.