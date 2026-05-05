LSDM: Mickoski tha se nuk do të ketë rritje çmimesh, ndërsa çmimet e karburanteve rriten përsëri
Hristijan Mickoski pohoi se "nuk ka rritje çmimesh" dhe se qeveria "kontrollon gjithçka", çmimet e karburanteve në Maqedoni janë rritur përsëri. Një gënjeshtër tjetër, thonë nga LSDM.
Nga atje thonë se Evropa po shpall hapur një krizë ekonomike. Kompanitë ajrore po anulojnë fluturimet për shkak të vajgurit të shtrenjtë. Vetëm një kompani gjermane ka njoftuar anulimin e 20,000 fluturimeve.
"Çmimet e plehrave po rriten përsëri, fermerët janë pa mbështetje dhe subvencione. Gjithashtu, çmimet e produkteve bazë shtazore po rriten dita-ditës. Qytetarët kanë mbetur vetëm me frigoriferë bosh dhe xhepa bosh.
Mickoski dhe OBRM-PDUKM
-refuzojnë të heqin TVSH-në për ushqimet dhe të ulin TVSH-në për karburantet në 5%,
-refuzojnë të vendosin ndonjë masë për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve,
-refuzojnë të rrisin pagën minimale,
-vazhdojnë t'i vënë qytetarët në borxh, që nga fillimi i vitit ka pasur 700 milionë euro borxh të ri vetëm në tre muaj", akuzojnë nga LSDM.
Nga atje thonë se ekonomia e vendit po shkon drejt rënies, investimet e huaja kanë rënë me 60%, po ndodhin shkurtime masive të punëtorëve nga industria.
"Shporta e konsumatorit është bërë më e shtrenjtë me rreth 4,000 denarë brenda një viti, dhe qeveria vazhdon të thotë se "buxheti është në gjendje të shkëlqyer". Për dy muaj, LSDM ka kërkuar masa specifike për të mbrojtur standardin e jetesës së qytetarëve. Qeveria hesht", shtojnë nga LSDM./Telegrafi/