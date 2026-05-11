LSDM: Mickoski nuk e do Bashkimin Evropian, ai i mban peng qytetarët
Nga partia maqedonase në opozitë LSDM, thonë se kanë mbetur vetëm 20 ditë deri në afatin që do të konfirmojë dështimin e Mickoskit për të përmbushur agjendën e reformave.
Nga LSDM thonë se meqenëse nuk ka reforma, Hristijan Mickoski ka aktivizuar përsëri strategjinë e njohur të verbimit të qytetarëve për dështimin e tij dhe premtimet e pambajtura.
"Së pari, duke forcuar qëllimisht marrëdhëniet me Bullgarinë, duke krijuar tensione dhe konflikte, në vend që të ndërtojë pozicione për përparimin e vendit. Së dyti, një sulm ndaj LSDM-së dhe akuza e rreme se dikush tjetër është fajtor për dështimin e qeverisë për të zbatuar reformat".
"Mickoski pretendoi se opozita po pengon axhendën e reformave, vetëm për të pranuar më vonë se nuk ka nevojë për opozitën për reformat. Gjërat janë të qarta. Mickoski ka shumicën absolute në Parlament, diçka që ai vetë e përsërit vazhdimisht. Ashtu siç e shfuqizoi qeverinë teknike pa konsensus, ai mund të miratojë të gjitha ligjet dhe reformat e tjera vetë".
"Ai nuk ka nevojë për LSDM-në për këtë. Ai ka nevojë vetëm për LSDM-në si alibi për dështimin e tij dhe për faktin se nuk i plotëson kushtet për vazhdimin e negociatave dhe hapjen e kapitujve evropianë. Kjo është e gjithë e vërteta. Mickoski gënjen shumë. Ashtu siç premtoi të shfuqizonte Marrëveshjen e Prespës pa thënë se kjo do të thoshte dalje nga NATO, ashtu siç i gënjeu qytetarët se do ta kthente emrin në FYROM ose FYROM, ashtu siç gënjeu se identiteti maqedonas ishte i kërcënuar, ashtu po gënjen përsëri sot".
"Atëherë Mickoski u gjunjëzua dhe iu lut pushtetit, dhe sot Maqedonia është në gjunjë. Mickoski nuk e do Bashkimin Evropian. Ai nuk do rregulla evropiane, nuk do ndjekje penale evropiane dhe kontroll evropian, sepse atëherë sistemi i krimit, tenderëve dhe abuzimeve nuk do të jetë në gjendje të funksionojë, por ai do të duhet të jetë përgjegjës. Kjo është arsyeja pse ai i mban qytetarët peng të interesave të grupit kriminal përreth tij", thonë nga LSDM.