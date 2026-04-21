LSDM: Gruevski ka pasaportë hungareze dhe serbe
Nga partia maqedonase në opozitë LSDM, thonë se nga informacionet e fundit që i kanë marrë, tregojnë se Nikolla Gruevski tashmë zotëron një pasaportë hungareze dhe serbe.
"Nëse i arratisuri nga drejtësia ka marrë pasaportë serbe dhe hungareze, është e qartë se aleatët dhe mbrojtësit e tij politikë, Orban dhe Vuçiç, mentorët politikë të Mickoskit, qëndrojnë pas kësaj. Padyshim, mosveprimi i qeverisë së Mickoskit dhe refuzimi i vazhdueshëm për të dërguar një kërkesë të re për ekstradim është një përpjekje e qëllimshme për t'i lënë hapësirë Nikola Gruevskit dhe për ta mbrojtur atë".
"Ndërsa vendet e tjera, si Polonia, për shembull, veprojnë shpejt, Mickoski po i blen kohë Gruevskit. Mickoski dhe VMRO-OKG nuk po bëjnë asgjë. Ata nuk duan që Gruevski të kthehet në Maqedoni dhe nuk duan që ai të përballet me drejtësinë. Kjo është mbrojtja klasike e Nikola Gruevskit nga Hristijan Mickoski", thonë nga LSDM.