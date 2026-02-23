LSDM: Arresti shtëpiak për Grubin është konfirmim se gjithçka është marrëveshje
LSDM ka reaguar pas propozimit të Prokurorisë, që ndaj Grubit të shqiptohet masa e arrestit shtëpiak.
Nga LSDM thonë se vendosja e arrestit shtëpiak ndaj Grubit është konfirmim se gjithçka është marrëveshje.
"Kjo është arsyeja pse gjyqësori dhe prokuroria janë vënë nën kontrollin e drejtpërdrejtë të Mickoskit dhe OBRM-PDUKM-së. Marrëveshja OBRM-PDUKM-BDI po kryhet në sy të opinionit. Së pari, me kthimin e rënë dakord dhe xhirimet e inskenuara në pikën kufitare. Kamerat nuk funksiononin kur Grubi u largua përtej kufirit, lirisht, me pasaportë, edhe pse ishte në listën e ndalimit. Megjithatë, për kthimin e rënë dakord të Grubit, ka kamera në çdo hap - nga kufiri, pritja, në Prokurori dhe Gjykatë. Pastaj pasoi fushata mediatike e përgatitur tashmë nën kontrollin e Orbanit, dhe tani vendimet për arrest shtëpiak. Nëse dikush është arratisur nga vendi një herë, pse po vihet në arrest shtëpiak?”, pyesin nga LSDM.
“Ai kaloi kufirin në këmbë dhe iku. Dhe ai ishte në listën e ndalimit. Tani, pas 14 muajsh arratisjeje - ai kthehet dhe i shqiptojnë arrest shtëpiak. Kush tjetër nuk e kupton këtë skenar? Asgjë nuk është e rastësishme. Kjo është pjesë e marrëveshjes midis BDI-së dhe OBRM-PDUKM. Vetëm duhet të shohim se cili është çmimi”, thonë nga LSDM-ja.