Londrim Mekaj fiton Big Brother VIP Kosova 4
Finalja e madhe e Big Brother VIP Kosova 4 ka kulmuar me shpalljen e fituesit të edicionit të katërt.
Londrim Mekaj është shpallur zyrtarisht fitues i këtij sezoni, duke rrëmbyer çmimin e madh prej 200 mijë eurosh pas një gare intensive dhe një rrugëtimi mbi 100-ditor brenda shtëpisë më të famshme në vend.
Banori më i ri i këtij edicioni arriti të fitojë mbështetjen vendimtare të publikut në natën finale, duke lënë në vend të dytë Elijona Binakajn.
Momenti i shpalljes u shoqërua me emocione të forta në Klan Arena, ndërsa Londrimi festoi fitoren mes duartrokitjeve dhe atmosferës festive që përmbylli zyrtarisht një nga sezonet më të komentuara të BBVK. /Telegrafi/
