Lojtari i Man Utd pezullohet me gjashtë ndeshje pas shpërthimit homofobik ndaj një kundërshtari
Mesfushori i Manchester United, Jack Fletcher, është pezulluar me gjashtë ndeshje mos-lojë dhe është gjobitur me 1,500 funte pasi pranoi një shkelje të rëndë të Rregullit E3 të FA që përfshinte një referencë ndaj orientimit seksual.
Incidenti ndodhi gjatë ndeshjes së Unitedit për EFL Trophy kundër Barnsley në tetor, ku 18-vjeçari shënoi përpara se të merrte një karton të kuq në minutën e 63-të.
FA konfirmoi akuzën që rrjedh nga Fletcher duke përdorur shprehjen "djalë homoseksual", duke e klasifikuar atë si një shkelje të rëndë për shkak të referencës ndaj orientimit seksual.
Fletcher zgjodhi një seancë dëgjimore me shkrim dhe pranoi akuzën, duke rezultuar në pezullim prej gjashtë ndeshjesh plus një urdhër të detyrueshëm edukimi.
Ndalimi mbulon të gjitha ndeshjet, duke përfshirë Premier League 2 dhe çdo përfshirje të ekipit të parë të Djajve të Kuq.
Adoleshenti ka bërë tre paraqitje në Ligën Premier këtë sezon, ndërsa është vendosur në skuadrën U21 të United, ku ka qenë titullar i rregullt. /Telegrafi/