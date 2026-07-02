Lojtarët e Marokut po fitojnë zemrat e publikut jo vetëm me lojë, por edhe me gjestet e tyre pas fitores ndaj Holandës
Përpara ndeshjes së Kupës së Botës midis Holandës dhe Marokut, Cody Gakpo përjetoi një moment shumë të rëndë personal, pasi partnerja e tij Noa van der Bij humbi fëmijën gjatë shtatzënisë.
Pavarësisht dhimbjes së madhe, sulmuesi i Liverpoolit vendosi të zbresë në fushë për përfaqësuesen e tij dhe madje arriti të shënojë gjatë ndeshjes.
Megjithatë, goli i tij nuk ishte i mjaftueshëm për të shmangur eliminimin. Ndeshja u çua në shtesë pas golit të Issa Diop, ndërsa Maroku më pas triumfoi në gjuajtjet e penalltive.
Pas përfundimit të takimit, lojtarët e Marokut iu afruan Gakpos për t’i shprehur ngushëllimet dhe mbështetjen e tyre në një moment të vështirë.
Ky gjest u vlerësua gjerësisht, duke treguar se futbolli shpesh shkon përtej rivalitetit dhe rezultatit.
Lojtarët e Marokut po fitojnë zemrat e publikut jo vetëm me paraqitjet e tyre në fushë, por edhe me sjelljen dhe respektin që tregojnë ndaj kundërshtarëve. /Telegrafi/