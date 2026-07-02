Lojtarët e Ligës Premier dominojnë Botërorin 2026, kalojnë shifrën e 100 kontributeve në gola
Futbollistët që aktivizohen në Ligën Premier vazhdojnë të dominojnë skenën e Kupës së Botës 2026, duke konfirmuar edhe një herë statusin e kampionatit anglez si më i forti në futbollin botëror.
Sipas të dhënave më të fundit, lojtarët e Ligës Premier kanë regjistruar gjithsej 106 kontribute në gola gjatë turneut, duke përfshirë gola të shënuar dhe asistime.
Kjo shifër u arrit pas fitores spektakolare të Belgjikës me rezultat 3-2 ndaj Senegalit pas vazhdimeve, ndeshje që shtoi edhe më shumë statistikat mbresëlënëse të futbollistëve që luajnë në elitën angleze.
Ky total e vendos Ligën Premier qartësisht në krye të renditjes së kampionateve, duke lënë pas me diferencë të konsiderueshme ligat e tjera evropiane dhe botërore për sa i përket ndikimit ofensiv në Botëror.
Shumë prej yjeve më të spikatur të turneut janë pjesë e klubeve angleze, ndërsa paraqitjet e tyre kanë qenë vendimtare në suksesin e kombëtareve respektive.
Golat dhe asistimet e tyre kanë ndikuar drejtpërdrejt në kualifikimet dhe ecurinë e skuadrave në fazat eliminatore.
Statistikat janë një tjetër dëshmi e cilësisë së jashtëzakonshme që ofron Liga Premier, një kampionat që grumbullon futbollistët më të mirë nga e gjithë bota dhe vazhdon të prodhojë protagonistët kryesorë edhe në skenën më të madhe të futbollit ndërkombëtar.
Me fazën vendimtare të Botërorit ende në zhvillim, pritet që ky rekord të rritet edhe më tej, pasi shumë prej yjeve të Ligës Premier mbeten favoritë për të udhëhequr kombëtaret e tyre drejt suksesit. /Telegrafi/