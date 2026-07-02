Përkundër eliminimit, Senegali eklipson kombëtaret afrikane me rekordin e fundit në Kupën e Botës
Senegali është bërë kombi i parë afrikan që shënon 10 gola në një Kupë Bote të vetme të FIFA-s, duke arritur këtë moment historik gjatë përballjes së tyre në fazën e 1/16-ave kundër Belgjikës.
Përfaqësuesja e Senegalit është eliminuar në sekondat e fundit të vazhdimeve nga një penallti e Belgjikës për rezultatin 3-2, edhe përkundër se ishin në epërsi 2-0 dhe loja e rregull përfundoi 2-2.
Megjithatë, senegalezët arritën një rekord të madh në këtë kampanjë të Kupës së Botës, duke shënuar 10 gola në katër ndeshje sa luajtën.
“Luanët e Terangas” hynë në fazën eliminatore pasi kishin thyer rekordin e mëparshëm kontinental dhe e zgjeruan atë më tej me golat e Habib Diarra dhe Ismaila Sarr, duke e çuar numrin e golave në turne në shifra dyshifrore.
🏆🇸🇳 Senegal have become the first African nation in history to score 10 goals in a single World Cup:
⚽️ vs. France
⚽️⚽️ vs. Norway
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Iraq
⚽️⚽️ vs. Belgium pic.twitter.com/Opv5unKAmt
— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) July 1, 2026
Dhjetë golat e Senegalit janë shënuar në katër ndeshje, një kundër Francës, dy kundër Norvegjisë, pesë në fitoren historike ndaj Irakut dhe dy kundër Belgjikës.
Arritja vendos një standard të ri për kombet afrikane në Kupën e Botës, duke tejkaluar rekordin e mëparshëm prej gjashtë golash të arritur nga Maroku gjatë garës së tyre historike deri në gjysmëfinale në vitin 2022 dhe nga vetë Senegali gjatë fushatës së tyre të paharrueshme çerekfinale në vitin 2002. /Telegrafi/