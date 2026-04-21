Liverpooli e sheh Kolo Muanin si zëvendësim për Salah, por Juventusi duket më i avancuar në garë
Liverpool raportohet se është i interesuar për nënshkrimin e Randal Kolo Muani si një opsion të mundshëm për të zëvendësuar Mohamed Salahun, gjë që ka shtyrë Juventusin të intensifikojë përpjekjet për ta siguruar sulmuesin.
Sulmuesi francez, i cili aktualisht është në huazim te Tottenham, ka treguar momente cilësie këtë sezon, veçanërisht në Ligën e Kampionëve, edhe pse në Ligën Premier ka pasur rendiment të ulët, me vetëm një gol deri tani.
Pavarësisht formës së paqëndrueshme, emri i tij vazhdon të ketë peshë në tregun evropian. Sipas La Gazzetta dello Sport, Liverpool e sheh Kolo Muanin si një alternativë të vlefshme për sulmin në të ardhmen, çka ka përshpejtuar lëvizjet e Juventusit për të mos humbur garën.
Klubi italian thuhet se ka qenë në kontakt të vazhdueshëm ditët e fundit me përfaqësuesit e lojtarit, me synimin që të pozicionohet përpara klubeve të tjera të interesuara.
Ndërkohë, një marrëveshje e mundshme mund të përfshijë edhe Paris Saint-Germain.
Raportimet thonë se drejtori sportiv Luis Campos është i interesuar për Jonathan David, gjë që mund të hapë rrugën për një skenar shkëmbimi, nëse Kolo Muani transferohet te Juventusi gjatë afatit të verës. /Telegrafi/