Liverpool fiton minimalisht ndaj Sunderland dhe ngjitet në vendin e gjashtë
Liverpool ka marrë tre pikë të rëndësishme si mysafir, duke mposhtur Sunderlandin me rezultatin 1-0.
Reds dominonte lojën që nga minuta e parë, duke krijuar mundësi me Florian Wirtz dhe Hugo Ekitike.
Florian Wirtz pati një mundësi të artë në minutën e 33-të, por goditja e tij u përplas në shtyllë, ndërsa Chris Kavanagh mbylli pjesën e parë me Sunderlandin që mbijetoi pa marrë gol.
Sunderland provoi të kërcënonte me disa goditje nga jashtë zonës, por portieri Robin Roefs ishte në vendin e duhur për të shmangur surprizat.
Gol i vetëm u shënua nga Virgil van Dijk në minutën e 61-të, pas një goditjeje këndi të ekzekutuar perfekt nga Mohamed Salah. Mbrojtësi holandez u gjend i paprekur në zonën e rreptësisë dhe nuk gaboi, duke siguruar fitoren për ekipin e Arne Slot.
Liverpooli vazhdoi të krijojë raste, por Sunderland tregoi rezistencë dhe u mbrojt mirë deri në fund.Me këtë fitore, Liverpool ngjitet në vendin e gjashtë me 42 pikë, duke mbajtur gjallë shpresat për të përfunduar në top 4. Sunderland mbetet larg zonës së rrezikut me në pozitën e 11-të me 32 pikë. /Telegrafi