Lisa Kudrow rrëfen pse nuk e mori rolin e Rachel në “Friends”
Lisa Kudrow ka zbuluar një detaj interesant nga fillimet e "Friends", ajo fillimisht shpresonte të luante Rachel Green, rolin që më pas u bë i famshëm nga Jennifer Aniston.
Kudrow tregoi se gjatë audicionit ajo mendonte se mund ta luante shumë mirë figurën e një “Jewish American Princess” dhe nuk e kishte kuptuar se Rachel ishte menduar si interesi romantik i Ross-it.
Agjentët e saj më vonë i thanë në mënyrë indirekte se producentët e shihnin më shumë si Phoebe dhe se ajo 'nuk ishte interesi romantik'.
Foto: Getty Images
Aktorja ka rrëfyer gjithashtu se në atë periudhë agjentët i kishin thënë hapur se nuk konsiderohej mjaftueshëm e bukur për rolet kryesore në seriale.
Megjithatë, përfundoi duke krijuar një nga personazhet më të dashura të serialit, Phoebe Buffay, dhe fitoi një Emmy për këtë rol.
Kudrow ka thënë se gjatë suksesit të "Friends" shpesh ndihej e lënë në hije nga pesë kolegët e saj dhe se agjencia e saj madje e quante 'e gjashta e Friends'.
Lisa
Pavarësisht kësaj, më vonë ndërtoi një karrierë të suksesshme, sidomos me serialin "The Comeback", për të cilin është nominuar disa herë për Emmy.
Një nga deklaratat më emocionuese të saj lidhet me Matthew Perry.
Pas vdekjes në vitin 2023, Kudrow e rishikoi "Friends" dhe tha se për herë të parë nuk u fokusua te gabimet, por kuptoi sa i jashtëzakonshëm ishte seriali.
Sipas saj, diçka e tillë nuk do të përjetohet më kurrë. /Telegrafi/