Lionel Messi nuk e fsheh zhgënjimin pas kualifikimit: Kishim shumë probleme
Lionel Messi pranoi se Argjentina ka shumë gjëra për të përmirësuar, pavarësisht kualifikimit dramatik në çerekfinale të Kupës së Botës 2026 pas fitores 3-2 ndaj Kepit të Gjelbër pas vazhdimeve.
Kapiteni argjentinas realizoi golin e parë të takimit, por kombëtarja afrikane reagoi dy herë duke e çuar ndeshjen deri në limitet e saj. Në fund, kampionët e botës siguruan kalimin tutje, por paraqitja e skuadrës së Lionel Scalonit la vend për analizë dhe përmirësime.
Messi vlerësoi kundërshtarin, i cili kishte surprizuar edhe më herët në turne me paraqitjet ndaj Spanjës dhe Uruguait, ndërsa theksoi se Botërori i këtij viti po dëshmon se nuk ekzistojnë më ndeshje të lehta.
"Ne bëmë një përpjekje të madhe sot, si gjithmonë, duke luajtur mirë dhe keq, ashtu siç themi gjithmonë. Por mendoj se tani e rëndësishme është të pushojmë, të mendojmë për atë që na pret dhe të përpiqemi të marrim anët pozitive nga ndeshja e sotme".
"Përtej kualifikimit, mendoj se kishte gjëra pozitive sepse bëmë disa gjëra të mira, por duhet të korrigjojmë edhe ato të këqijat, të cilat mendoj se ishin të shumta sot gjithashtu".
"Ne e dinim se do të ishte një ndeshje shumë e vështirë; kjo skuadër nuk kishte marrë rezultate ndaj Spanjës dhe Uruguait pa arsye. Ne bëmë pjesën më të vështirë, që ishte gjetja e golit të parë".
"Menduam se nga ai moment do të gjenim lojën tonë dhe do të ishim më të qetë, por ndodhi e kundërta. Humbëm topin, u tërhoqëm prapa, nuk arritëm t'i bënim presion si duhet dhe ata na goditën me pikat e tyre të forta".
"E dinim se do të ishte e vështirë, ky është një turne eliminues dhe askush nuk të fal asgjë".
"E dinim se nuk do të ishte aspak e lehtë dhe pikërisht kjo është ajo që e karakterizon këtë Kupë Bote. Gjithçka është shumë e barabartë, shumë e komplikuar dhe çdo ndeshje do të jetë jashtëzakonisht e vështirë".
Edhe Lionel Scaloni pranoi pas ndeshjes se skuadra ka elemente që duhet t'i përmirësojë para përballjeve të ardhshme në turne.
"Nuk ka kundërshtarë të lehtë. Urime Kepit të Gjelbër. Do të flas me lojtarët për aspektet negative, por marrim me vete edhe anët pozitive, që janë fakti se ne nuk u dorëzuam asnjëherë", deklaroi trajneri argjentinas.
Me këtë fitore, Argjentina regjistroi serinë më të gjatë fituese në historinë e saj me 11 triumfe radhazi.
Messi ndërkohë vazhdoi të shkruajë histori personale, duke e çuar në 20 numrin e golave në Kupat e Botës dhe duke shënuar për të tetën ndeshje radhazi në një Botëror, rekord absolut në futbollin e meshkujve.
Argjentina do të përballet me Egjiptin në çerekfinale të martën, në kërkim të një tjetër hapi drejt mbrojtjes së titullit botëror./Telegrafi/