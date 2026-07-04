Lionel Messi në histori, vendos tjetër rekord unik në Kupën e Botës
Lionel Messi vazhdon të shkruajë histori me fanellën e Argjentinës në Kupën e Botës 2026.
Sulmuesi argjentinas realizoi një nga golat në fitoren dramatike 3-2 ndaj Kepit të Gjelbër pas vazhdimeve, në ndeshjen e vlefshme për fazën e 1/16 së finales së turneut.
Messi gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 29-të të takimit, pasi u asistua nga Lisandro Martinez, duke i dhënë epërsinë kombëtares së tij në një duel që rezultoi shumë më i vështirë sesa pritej.
Me këtë realizim, legjenda argjentinase vendosi një tjetër rekord historik, duke u bërë futbollisti i parë në histori që shënon shtatë ose më shumë gola në dy edicione të ndryshme të Kupës së Botës.
Ylli 39-vjeçar kishte realizuar shtatë gola edhe në Botërorin e vitit 2022, ndërsa tashmë ka arritur të njëjtën shifër edhe në edicionin e vitit 2026, duke konfirmuar edhe një herë statusin e tij si një nga futbollistët më të mëdhenj që ka njohur ndonjëherë ky sport.
Argjentina siguroi kualifikimin në çerekfinale pas triumfit ndaj Kepit të Gjelbër dhe do të vazhdojë rrugëtimin drejt mbrojtjes së titullit të kampionit të botës, me Messin që vazhdon të jetë lideri absolut i skuadrës së drejtuar nga Lionel Scaloni./Telegrafi/