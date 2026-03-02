Lionel Messi magjik, shënon dy supergola në fitoren e Inter Miamit
Inter Miami ka shënuar fitore të madhe në udhëtim te Orlando City, sfidë ku shkëlqeu Lionel Messi.
Ylli argjentinas po vazhdon ta dëshmon kualitetin, derisa realizoi dy herë në fitoren 2-4.
Fillimisht, tetë herë fituesi i Topit të Artë shënoi supergol nga distanca për ta barazuar rezultatin (57’).
LIONEL MESSI WITH A STUNNING GOAL TO GRAB HIS FIRST MLS GOAL OF 2026 🤩
pic.twitter.com/Io34rxu0yA
— CentreGoals. (@centregoals) March 2, 2026
Ndërkohë, në minutën e fundit të ndeshjes realizoi një eurogol nga gjuajtja e lirë për epilogun përfundimtar 2-4 (90’).
Lionel Messi has now scored 70 career free kicks the same as Pele (70). Only Juninho (77) scored more. https://t.co/4EXMHr7Zou pic.twitter.com/vnwpw1MQoR
— Brilo (@kingbrilo) March 2, 2026
Për Inter Miamin kjo ishte fitorja e parë në MLS, ngase në sfidën e parë kishin pësuar humbje befasuese./Telegrafi/
