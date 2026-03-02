Inter Miami ka shënuar fitore të madhe në udhëtim te Orlando City, sfidë ku shkëlqeu Lionel Messi.

Ylli argjentinas po vazhdon ta dëshmon kualitetin, derisa realizoi dy herë në fitoren 2-4.

Fillimisht, tetë herë fituesi i Topit të Artë shënoi supergol nga distanca për ta barazuar rezultatin (57’).

Ndërkohë, në minutën e fundit të ndeshjes realizoi një eurogol nga gjuajtja e lirë për epilogun përfundimtar 2-4 (90’).

Për Inter Miamin kjo ishte fitorja e parë në MLS, ngase në sfidën e parë kishin pësuar humbje befasuese./Telegrafi/

Ligat tjeraFutbollNdërkombëtareSport
telegrafi sport app