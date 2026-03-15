Lionel Messi i zhgënjyer pasi “Finalissima” mes Argjentinës dhe Spanjës anulohet
Kapiteni i Argjentinës, Lionel Messi, ka shprehur zhgënjimin e tij pas anulimit të ndeshjes Finalissima, një përballje që ai e shihte si një mundësi të rëndësishme konkurruese para Kupës së Botës, sipas raportimeve të ESPN.
Kapiteni i Inter Miamit, i cili së fundmi fitoi MLS Cup me klubin e tij, raportohet se nuk ishte përfshirë në diskutimet që çuan në anulimin e ndeshjes. Sipas burimit, Messi e kishte qasur këtë sfidë me shumë ambicie, duke synuar të shtonte edhe një trofe tjetër në karrierën e tij.
Ndeshja mes Argjentinës, fituese e Copa America 2024, dhe Spanjës, kampione e EURO 2024, ishte planifikuar të zhvillohej më 27 mars në Katar, por u anulua për shkak të konfliktit të vazhdueshëm në Lindjen e Mesme.
“Pas shumë diskutimesh mes UEFA-s dhe autoriteteve organizatore në Katar, njoftohet sot se për shkak të situatës aktuale politike në rajon, Finalissima nuk mund të zhvillohet siç ishte planifikuar në Katar”, thuhet në deklaratën e UEFA-s.
Organizata shtoi se u shqyrtuan edhe data dhe vende alternative për zhvillimin e ndeshjes, por ato në fund nuk u pranuan nga Federata Argjentinase e Futbollit.
Ndërkohë, CONMEBOL konfirmoi se Argjentina kishte pranuar mundësinë që ndeshja të zhvillohej në një vend neutral në Evropë, duke propozuar datën 31 mars. Megjithatë, UEFA e konsideroi atë datë të parealizueshme, çka përfundimisht çoi në anulimin e ndeshjes.
Messi, lojtari më i dekoruar në historinë e futbollit, tani do të presë mundësinë e radhës për të shtuar trofe në karrierën e tij të jashtëzakonshme, ndërsa Kupa e Botës mbetet skena e ardhshme e madhe konkurruese për të./Telegrafi/