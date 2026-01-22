Limi dhe Dolce shijojnë momente romantike bashkë gjatë festës, Alba i shikon me xhelozi nga larg
Gjatë party-t të organizuar nga “Vëllai i Madh” në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, Dolce dhe Limit janë shfaqur të pandarë nga njëri-tjetri.
Përveç kërcimeve sensuale, dyshja kanë shkëmbyer edhe puthje, duke treguar afrimitet dhe duke shijuar në maksimum atmosferën festive të krijuar në shtëpi.
Momente të tilla kanë tërhequr vëmendjen e shikuesve, duke qenë se marrëdhënia e tyre vazhdon të jetë ndër më të komentuarat e këtij edicioni.
Ndërkohë, nga larg, situata është vëzhguar nga Alba, e cila është parë e heshtur dhe e mërzitur, duke ndjekur afrimitetin mes dyshes gjatë festës.
Party-ja duket se ka thelluar edhe më tej dinamikat mes banorëve, ndërsa raporti mes Dolces, Limit dhe Albës mbetet një nga temat që po mban gjallë interesin e publikut në Big Brother VIP Kosova. /Telegrafi/