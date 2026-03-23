Lily Allen bëhet fytyra e Intimissimi dhe mahnit me fotosesionin e ri
Lily Allen është prezantuar si fytyra e re e markës së të brendshmeve Intimissimi, duke tërhequr vëmendjen me një fotosesion elegant dhe provokues.
Këngëtarja 40-vjeçare ka pozuar me disa veshje të ndryshme, duke theksuar format e saj trupore dhe stilin karakteristik.
Në disa prej pamjeve, ajo shfaqet me sete dantelle dhe veshje mëndafshi, duke kombinuar elegancën me një stil modern, shkruan DailyMail.
Paraqitja e saj vjen edhe pas ndërhyrjes kirurgjikale që ajo ka bërë vitin e kaluar, për të cilën ka folur hapur, duke treguar se ndihet mirë me ndryshimet në trupin e saj.
Përveç muzikës, Lily duket se po forcon edhe më shumë praninë e saj në botën e modës, duke u bërë pjesë e një prej markave më të njohura të të brendshmeve. /Telegrafi/
