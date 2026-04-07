Liga Premier do të ketë të paktën pesë ekipe që do të garojnë në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm, pasi siguroi një vend të veçantë për Performancën Europiane (EPS) për vitin e dytë radhazi.
Vendin shtesë e konfirmoi fitorja 1-0 e Arsenalit ndaj Sportingun në ndeshjen e parë të çerekfinales, duke forcuar më tej renditjen e Anglisë në koeficientin e UEFA-s.
UEFA jep vende shtesë në Ligën e Kampionëve për ligat me performancën më të mirë në kompeticionet evropiane, dhe Liga Premier ka kryesuar gjatë pjesës më të madhe të sezonit. Të gjitha nëntë klubet angleze arritën fazën e eliminimit direkt, duke siguruar një avantazh të rëndësishëm me rezultatet e qëndrueshme.
Si pasojë, skuadra që përfundon e pesta në Ligën Premier tani ka një vend të garantuar në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm. Newcastle United përfitoi nga e njëjta rregull në kampionatin 2024/25.
Garës për vendin e pestë në Ligën Premier mbetet e fortë, me Liverpool aktualisht në pozicionin e pestë, të ndjekur nga Chelsea, ndërsa edhe Brentford, Everton, Fulham, Brighton , Sunderland, Newcastle United dhe Bournemouth mbeten në garë.
Nëse Aston Villa ose Liverpool fitojnë një trofe evropian dhe përfundojnë jashtë katër vendeve të para, Liga Premier mund të ketë gjashtë ekipe në Ligën e Kampionëve sezonin e ardhshëm.
Nëse të dyja këto skuadra fitojnë trofe dhe përfundojnë në vendin e pestë dhe të gjashtë, edhe vendi i shtatë mund të kualifikohet përmes të njëjtës formulë . Nottingham Forest gjithashtu mund të kontribuojë nëse fiton Ligën e Evropës, duke krijuar potencialisht një ekip të gjashtë anglez në Ligën e Kampionëve. /Telegrafi/