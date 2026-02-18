Liga e Kampionëve nën hijen e racizmit, pas Viniciusit edhe Lloyd Kelly raporton abuzim racist
Mbrojtësi i Juventusit, Lloyd Kelly, ka reaguar ashpër ndaj një mesazhi racist të marrë në rrjetet sociale pas humbjes 5-2 të skuadrës së tij ndaj Galatasarayt në ndeshjen e parë të fazës “play-off” të Ligës së Kampionëve, të zhvilluar të martën mbrëma.
Përmes një postimi në “Instagram Story” të mërkurën në mëngjes, ish-mbrojtësi i Newcastle dhe Bournemouth publikoi një “screenshot” të një komenti fyes të lënë në një nga postimet e tij, ku shkruhej: “Kthehu në kopshtin zoologjik”.
“Kritikat janë pjesë e jetës dhe e sportit, dhe i kam pranuar gjithmonë. Çdokush ka të drejtë për mendimin e vet, por këtë nuk do ta pranoj. Fjalët dhe veprimet kanë kuptim dhe gjithashtu pasoja”.
Futbollisti jo vetëm që e bëri publik komentin, por gjithashtu etiketoi personin që e kishte shkruar atë, si dhe kompaninë ku ai dyshohet se punon, duke dërguar një mesazh të qartë kundër racizmit dhe abuzimit online.
Mbrëmja e së martës u shoqërua me akuza të tjera për sjellje raciste.
Ylli i Real Madridit, Vinicius Junior, ka akuzuar mesfushorin e Benfica, Gianluca Prestianni, për një koment me përmbajtje raciste gjatë përballjes së parë në Lisbonë.
Rasti i Kellyt rikthen në vëmendje problemin e vazhdueshëm të racizmit në futboll, veçanërisht në hapësirën online, ku lojtarët shpesh bëhen objekt i sulmeve pas rezultateve negative.
Deklarata e mbrojtësit të Juventusit përforcon qëndrimin se kritika sportive është e pranueshme, por gjuha e urrejtjes dhe diskriminimi nuk duhet të tolerohen në asnjë rrethanë. /Telegrafi/