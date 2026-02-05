Liam Rosenior ka akuzuar Arsenalin për mungesë respekti pas shpërthimit të tij verbal me fjalor të ashpër, përpara humbjes së Chelseat ndaj “Topçinjve” në gjysmëfinalen e Kupës së

Trajneri i ri i Chelseat u filmua duke bërtitur me fjalë fyese drejt lojtarëve të Arsenalit, teksa ata po futeshin në gjysmën e fushës së “Bluve” gjatë nxehjes para ndeshjes.

Rosenior u pa qartë në pamjet e regjistruara gjatë nxehjes para përballjes mes Chelseat dhe Arsenalit në EFL Cup, duke reaguar ashpër ndaj ekipit kundërshtar.

Kamera nuk tregoi saktësisht se kujt po i drejtohej ai, por pas ndeshjes, të cilën Chelsea e humbi 1-0 dhe 4-2 në total, Rosenior akuzoi Arsenalin për mungesë respekti.

Megjithatë, ai sqaroi më vonë se zemërimi i tij nuk ishte i drejtuar ndaj lojtarëve të Arsenalit, por ndaj stafit të tyre trajnerial, të cilin e akuzoi se nuk kishte treguar respektin e duhur ndaj Chelseat.

“Nuk ishin lojtarët. Unë jam respektues. Gjatë nxehjes, secila skuadër ka gjysmën e saj të fushës”.

“Unë kurrë nuk i kam kërkuar ekipit tim apo stafit tim të futen në territorin e kundërshtarit. Në atë moment, nuk mendova se ishte e drejtë mënyra se si ata po vepronin”.

“Ata po ndikonin në nxehjen e lojtarëve të mi dhe të stafit tim. Prandaj u kërkova, ndoshta jo në mënyrën më të sjellshme, që të qëndronin në gjysmën e tyre”.

“Nuk jam këtu për lojëra psikologjike. Thjesht bëhet fjalë për atë që unë e konsideroj të drejtë dhe respektuese. Shpresoj që ne ta respektojmë këtë dhe që edhe skuadrat e tjera ta bëjnë”.

“Ka disa etiketa në futboll. Unë gjithmonë përpiqem të jem sa më respektues. Gjithmonë dua të fitoj, por kurrë nuk u kam kërkuar trajnerëve të mi të tejkalojnë këto kufij. Nuk kam asnjë problem me askënd te Arsenali”, ka deklaruar Rosenior./Telegrafi/

