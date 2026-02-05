Liam Rosenior akuzon Arsenalin për mungesë respekti
Liam Rosenior ka akuzuar Arsenalin për mungesë respekti pas shpërthimit të tij verbal me fjalor të ashpër, përpara humbjes së Chelseat ndaj “Topçinjve” në gjysmëfinalen e Kupës së
Trajneri i ri i Chelseat u filmua duke bërtitur me fjalë fyese drejt lojtarëve të Arsenalit, teksa ata po futeshin në gjysmën e fushës së “Bluve” gjatë nxehjes para ndeshjes.
Rosenior u pa qartë në pamjet e regjistruara gjatë nxehjes para përballjes mes Chelseat dhe Arsenalit në EFL Cup, duke reaguar ashpër ndaj ekipit kundërshtar.
Kamera nuk tregoi saktësisht se kujt po i drejtohej ai, por pas ndeshjes, të cilën Chelsea e humbi 1-0 dhe 4-2 në total, Rosenior akuzoi Arsenalin për mungesë respekti.
Megjithatë, ai sqaroi më vonë se zemërimi i tij nuk ishte i drejtuar ndaj lojtarëve të Arsenalit, por ndaj stafit të tyre trajnerial, të cilin e akuzoi se nuk kishte treguar respektin e duhur ndaj Chelseat.
“Nuk ishin lojtarët. Unë jam respektues. Gjatë nxehjes, secila skuadër ka gjysmën e saj të fushës”.
“Unë kurrë nuk i kam kërkuar ekipit tim apo stafit tim të futen në territorin e kundërshtarit. Në atë moment, nuk mendova se ishte e drejtë mënyra se si ata po vepronin”.
“Ata po ndikonin në nxehjen e lojtarëve të mi dhe të stafit tim. Prandaj u kërkova, ndoshta jo në mënyrën më të sjellshme, që të qëndronin në gjysmën e tyre”.
“Nuk jam këtu për lojëra psikologjike. Thjesht bëhet fjalë për atë që unë e konsideroj të drejtë dhe respektuese. Shpresoj që ne ta respektojmë këtë dhe që edhe skuadrat e tjera ta bëjnë”.
“Ka disa etiketa në futboll. Unë gjithmonë përpiqem të jem sa më respektues. Gjithmonë dua të fitoj, por kurrë nuk u kam kërkuar trajnerëve të mi të tejkalojnë këto kufij. Nuk kam asnjë problem me askënd te Arsenali”, ka deklaruar Rosenior./Telegrafi/