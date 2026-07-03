Lewis Hamilton i jep merita Kim Kardashian për lumturinë e tij gjatë paraqitjes në Silverstone
Lewis Hamilton ka tërhequr vëmendjen gjatë një paraqitjeje në Silverstone përpara Çmimit të Madh të Britanisë, ku nuk ka hezituar të flasë për jetën e tij personale dhe lidhjen me Kim Kardashian.
Piloti britanik, 41 vjeç, u ngjit në skenën e tifozëve së bashku me disa prej emrave të njohur të Formula 1, ndërsa u pyet nga një fans nëse lumturia e tij e fundit lidhej me një romancë të re.
Hamilton u përgjigj me humor dhe më pas përmendi Kim Kardashian, duke lënë të kuptohet ndikimi i saj në jetën e tij, shkruan DailyMail.
“Po… sigurisht që është Kim”, u shpreh Hamilton, duke mos hyrë në detaje të mëtejshme, por duke konfirmuar indirekt lidhjen e tyre që është përfolur prej muajsh në medie.
Gjatë paraqitjes, ai foli edhe për sezonin e tij të parë me Ferrarin, duke e përshkruar si sfidues, por pozitiv, ndërsa theksoi se ekipi ka bërë përparim të madh.
Në event u vu re edhe prania e Kim Kardashian, e cila së fundmi është bërë pjesë e vëmendjes mediatike pas disa paraqitjeve të përbashkëta me Hamilton në evente të ndryshme ndërkombëtare.
Dyshja thuhet se kanë kaluar kohë së bashku në disa vende, përfshirë Japoninë dhe Evropën, duke nxitur më tej spekulimet për një romancë në zhvillim.
Paraqitja e tyre në Silverstone shënon një nga momentet e para ku Hamilton ka folur hapur për jetën e tij personale në një event publik, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e medieve dhe fansave. /Telegrafi/