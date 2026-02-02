Lewandowski refuzon milionat e arabëve, do qëndrimin te Barcelona
Robert Lewandowski ka konfirmuar se do të qëndrojë te Barcelona deri në fund të sezonit 2025-26, duke refuzuar disa oferta fitimprurëse nga Arabia Saudite, sipas gazetarit Kerry Hau.
Kontrata e sulmuesit 37-vjeçar skadon më 30 qershor 2026, duke shënuar vitin e fundit të marrëveshjes së tij aktuale me klubin katalanas.
Barcelona kishte përfshirë një klauzolë në kontratën fillestare që parashikonte zgjatjen automatike të qëndrimit të tij, dhe për shkak se Lewandowski ka përmbushur kushtet e kërkuara të minutazhit, kontrata e tij është tashmë e garantuar deri në verën e vitit 2026.
Pavarësisht spekulimeve të shumta rreth së ardhmes së tij, Barcelona nuk ka nxituar të hapë bisedime për një rinovim të ri, duke preferuar të presë zhvillimet e pjesës së mbetur të sezonit përpara se të vendosë nëse do t’i ofrojë sulmuesit një kontratë përtej vitit 2026.
Raportet sugjerojnë se është diskutuar mundësia e një zgjatjeje njëvjeçare, por asgjë nuk është finalizuar ende dhe situata pritet të qartësohet më afër verës.
Nga ana e tij, Lewandowski mbetet i përqendruar te sezoni aktual dhe synon një përfundim të fortë me Barcelonën, pa u nxituar për vendime afatgjata.
Kjo vjen në një kohë kur ai është përfolur për një transferim të mundshëm jashtë Evropës, përfshirë Major League Soccer apo kampionate të tjera, por sulmuesi veteran duket i vendosur ta përfundojë kontratën e tij në Spanjë. /Telegrafi/