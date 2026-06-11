Letra e Dzekos për fëmijët e Bosnjës që përloti gjithë Botën: Nga rritja në luftë, te sakrifica për ushqimin dhe Kupa e Botës
Kapiteni i përfaqësueses së Bosnjës dhe Hercegovinës, Edin Dzeko, ka shkruar një mesazh prekës në platformën e njohur mediatike "The Players' Tribune", e cila u jep mundësi sportistëve të rrëfejnë historitë e tyre personale.
Dzeko e shfrytëzoi këtë platformë për t’iu drejtuar fëmijëve të Bosnjës dhe Hercegovinës me një letër emocionale, pak para paraqitjes së kombëtares së tij në Kupën e Botës 2026, që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Meksikë dhe Kanada.
Në "The Players' Tribune", sportistët më të njohur të botës ndajnë histori në vetën e parë për karrierën e tyre, jetën private, sfidat, lëndimet, shëndetin mendor, sukseset dhe dështimet.
Më poshtë e gjeni të plotë letrën e Dzekos, të titulluar: "Letër drejtuar fëmijëve të Bosnjës dhe Hercegovinës":
Të dashur fëmijë të Bosnjës dhe Hercegovinës,
Kam vetëm një mesazh për ju.
Asgjë nuk është e pamundur.
Asgjë.
Jemi me fat që jemi boshnjakë. Nuk po e them këtë vetëm si një burrë që arriti ta jetonte ëndrrën e tij, por si një djalë që i mbijetoi luftës dhe që shumë lehtë mund të kishte pasur një fat tjetër.
Nuk më pëlqen të flas për Rrethimin e Sarajevës, por është e rëndësishme që ju të kuptoni se si ishte në të vërtetë. Isha gjashtë vjeç kur filloi. Mbaj mend kur ranë sirenat e para dhe nëna ime më kapi, ndërsa u fshehëm pas dollapit të këpucëve. Kjo ishte dita e parë. Vazhdoi për katër vjet. Nuk e kuptonim plotësisht se çfarë po ndodhte, por çdo ditë ishim të tmerruar.
Kur shtëpia jonë u bë shumë e pasigurt që të qëndronim aty, u zhvendosëm në apartamentin e gjyshërve të mi. Mendoj se ishte rreth 40 metra katrorë. Ishim 15 veta – kushërinj, halla, xhaxhallarë – të gjithë flinim në dysheme.
Ne luanim Monopoli. A e dini këtë lojë? Ishte e rrezikshme të dilje jashtë, sepse snajperët kishin rrethuar qytetin, kështu që unë dhe kushërinjtë e mi uleshim në dysheme pranë ballkonit dhe luanim me orë të tëra. Dëgjonim sirenat dhe bombat. Ndonjëherë toka dridhej dhe pjesët e lojës përfundonin në të gjithë dyshemenë.
Por sa herë që luanim, kishte momente të vogla kur humbisnim në lojë. Për disa minuta, e harronim luftën.
Do të harronim se bota po shembej përreth nesh.
Për vetëm një moment, na lejohej të ishim thjesht fëmijë.
Ne me të vërtetë donim të luanim futboll jashtë. Çdo ditë shihnim njerëz të pafajshëm që transportoheshin me ambulanca. Por si e mbyll një fëmijë brenda për katër vjet? Nuk mundesh dhe prindërit tanë e dinin këtë. Herë pas here, kur dukej se kishte qetësi, nëna ime hapte derën e përparme dhe unë dilja të luaja me fëmijët e tjerë të lagjes.
Nuk do ta harroj kurrë shikimin që kishte kur e hapte atë derë. Kishte një buzëqeshje të lehtë, sepse ishte shumë e lumtur që më shihte duke luajtur. Pastaj ia shikoja sytë dhe mund ta kuptoja sa e shqetësuar ishte se mos unë nuk do të kthehesha më kurrë.
Të gjithëve na duhej të dilnim herë pas here. Na mbaronte uji vazhdimisht, kështu që duhej të merrnim kova dhe të rreshtoheshim në njërën prej rrugëve për t’i mbushur. Ashensorët ishin jashtë funksionit. Nuk kishte energji elektrike. Kështu që ecnim.
Kati i tretë...
Kati i katërt...
Edhe gjashtë të tjerë kishin mbetur.
Duhet të kem qenë fëmija më në formë në Sarajevë.
Ushqimi ishte gjithashtu një luftë. Prindërit tanë rrezikuan jetën e tyre për të. Por ndonjëherë këto kuti me ushqim binin nga qielli, sikur me magji. I quanim kutitë tona të drekës. Nuk e dinim nga vinin dhe nuk na interesonte. Ishin racione ushtarake. Për ne, kishin shije të jashtëzakonshme. Kur ha të njëjtat gjëra çdo ditë, gjalpi i kikirikut ndihet si një dhuratë nga qielli.
Në fund, mbijetuam. Duke parë prapa, jam i habitur se sa të fortë ishim. Ishim thjesht fëmijë të vegjël. Por lufta nuk kishte kuptim. Të gjithë ata njerëz të pafajshëm u vranë, dhe për çfarë?
Për para.
Për pushtet.
Për ego.
Për asgjë.
Kur ka luftë në lajme sot, ndihem keq.
Nuk dua ta shoh askund.
Për ndonjë arsye, të rriturit nuk mësojnë kurrë.
Isha pothuajse 10 vjeç kur mbaroi rrethimi. Nuk kisha asnjë plan të bëhesha futbollist.
Më dukej aq e pamundur saqë as nuk ëndërroja për të. E shihni, gjithçka ishte shkatërruar. Fushat me bar që shihni sot ishin djegur deri në themel. Vazhdova të luaja futboll vetëm sepse e doja. Babai im më çonte në një palestër sportive në një shkollë, ku stërvitesha muajt e parë. Më në fund, ata pastruan tokën dhe filluan të vizatonin vija të bardha në këto fusha me tokë të djegur.
Puna e babait tim në atë kohë ishte të shpërndante ëmbëlsira dhe bukë, por kur u bashkova me klubin tim të parë, ai bënte pushim nga puna për të më çuar në stërvitje. Gjatë rrugës, më thoshte të isha i sjellshëm dhe t’i trajtoja të gjithë njësoj, pavarësisht se nga ishin apo çfarë bënin. Nuk e harrova kurrë këtë. Ai kishte qenë lojtar në divizionet më të ulëta dhe ishte heroi im.
Sa herë që dilja nga makina, ai më jepte një banane dhe më thoshte:
“Paç fat, bir”.
Në fundjavë, shikonim futboll së bashku në televizor. (Gjë që ishte një pushim i rrallë nga telenovelat meksikane të përditshme që shikoja me nënën time.)
Në atë kohë, Serie A ishte liga më e mirë. A keni dëgjuar për Shevchenkon, sulmuesin e Milanit? Më pëlqente shumë “Sheva”. Më pëlqente Italia. Mua më dukej si një vend përrallor në anën tjetër të botës. Të luaja futboll atje as nuk mund ta imagjinoja. Më dukej shumë e pabesueshme.
E vetmja gjë që shpresoja ishte të luaja për ekipin e parë të klubit tim, Zeljeznicar. Një nga trajnerët e mi filloi të më quante Sheva, sepse isha biond dhe shënoja shumë gola. Unë thashë: “Hëm, do ta pranoj”.
Pastaj një ditë, kur isha 19 vjeç, një trajner tjetër erdhi dhe tha se donte të më sillte në Republikën Çeke. Nuk doja të largohesha nga Bosnja, por ai më tha se do të kisha një shans më të mirë për të përmbushur ëndrrën time atje.
Të them të drejtën, as nuk e dija se cila ishte ëndrra ime. Doja vetëm të përmirësohesha. Kisha besim në vetvete. Pjesa më e fortë e trupit tim ishte mendja ime.
Kur mbërrita në Teplice, i thashë vetes:
“Edin, duhet t’i tejkalosh këta djem në stërvitje, përndryshe do të të largojnë”.
Më kishin blerë për 25 mijë euro.
Rreth dy vjet më vonë, nënshkrova për Wolfsburg.
Kur luajtëm kundër Milanit, ndërrova fanellat me Shevën.
Pastaj Manchester City më nënshkroi për 37 milionë.
Pastaj iu bashkova Romës.
U rrita me luftë.
Papritmas, po jetoja një përrallë.
Asgjë nuk është kurrë e pamundur.
As duke e çuar Bosnjën në Kupën e Botës.
A e mbani mend vitin 2014? Shumica prej jush ndoshta nuk kishit lindur ende. Por kur u kualifikuam për Kupën e Botës për herë të parë, ishte dita më e madhe e jetës sonë.
Më kujtohet që luajtëm ndeshjen vendimtare kualifikuese në një stadium të vjetër në Lituani dhe, kur gjyqtari fishkëlleu për herë të fundit, një grup boshnjakësh filluan të hidheshin mbi mure për të vrapuar në fushë.
Por muret ishin rreth dy metra të larta dhe atyre iu desh të hidheshin mbi beton.
Më kujtohet që u ktheva dhe i pashë të gjithë duke vrapuar drejt nesh, duke menduar:
“Zot i madh, këta djem janë të çmendur”.
Dhe pastaj pashë një djalë që vraponte pak më ngadalë se të tjerët.
Ai po çalonte drejt meje me lot në sy.
Ishte babai im.
Unë thashë:
“Babi, çfarë ka ndodhur?”
Ai tha:
“E lëndova këmbën kur rashë. Por mos u shqetëso. Tani për tani, nuk ndiej dhimbje!”
Ne thjesht u përqafuam dhe qamë.
Fatkeqësisht, fati nuk ishte në anën tonë në Brazil. Nuk do ta mbani mend këtë, por unë shënova një gol kundër Nigerisë që duhej të ishte pranuar, dhe në ato ditë nuk kishte VAR, kështu që u eliminuam nga grupi. Por të paktën vendi ynë i vogël luajti në Maracana.
Të paktën i treguam botës se kush jemi.
Dhe tani jemi kthyer.
E dini çfarë është qesharake?
Mbusha 40 vjeç në mars dhe ende nuk e kam festuar.
Jam mysliman dhe ishte Ramazan, dhe pastaj kishim disa punë për të bërë kundër Uellsit dhe Italisë.
Kështu që mendova:
“Në rregull, do ta bëj KËTË festën time”.
Më kujtohet kur ishim duke humbur 1-0 ndaj Uellsit dhe shikova tabelën e rezultateve.
85:00.
Panik.
Po na mbaronte koha.
Pastaj fituam një goditje nga këndi dhe një djalë i vogël po më markonte.
Unë thashë:
“Oh, shkëlqyeshëm!”
E dërgova topin në rrjetë dhe, ndërsa po festoja, m’u kujtua se kisha qenë në katër seri penalltish gjatë karrierës sime.
I kisha humbur të gjitha.
Falë Zotit, të rinjtë tanë dinë si t’i gjuajnë penalltitë.
Ata nuk i mendojnë shumë gjërat si ne veteranët.
Kur luajtëm kundër Italisë në Zenicë, kisha shumë frikë nga Donnarumma.
Ai është shumë i madh, e kupton?
Sinqerisht, nuk jam i sigurt nëse do të kisha shënuar kundër tij në gjuajtjet e penalltive, por pastaj lëndova shpatullën e djathtë në minutën e fundit të kohës shtesë dhe më duhej të dilja nga loja.
Në fakt, nuk e pashë penalltinë e parë, sepse trajneri ynë ende po ma lidhte krahun në gjoks.
Isha ulur në stol dhe të gjithë trajnerët po ma bllokonin pamjen.
Kur topi u vendos për gjuajtje, dëgjova turmën të ulërinte dhe mendova:
“E di çfarë? Ndoshta është fat. Nuk do të shikoj. Nuk mund të shikoj. Më lejoni të dëgjoj turmën. Më lejoni të dëgjoj njerëzit e mi”.
Pastaj Italia dështoi.
Zhurma ishte shumë e fortë.
Kur ata humbën edhe një tjetër, zhurma ishte e çmendur.
Unë thjesht po lutesha dhe lutesha.
E vetmja gjë që shihja ishin shpinat e trajnerëve tanë.
Pastaj, kur Esmiri u afrua për të gjuajtur penalltinë vendimtare, trajneri ynë u kthye dhe tha:
“As unë nuk mund ta shikoj”.
Ai erdhi tek unë dhe më përqafoi si një ari.
Ne i bashkuam kokat, mbyllëm sytë dhe thjesht dëgjuam...
Dhe pastaj dëgjuam tingullin më të çuditshëm ndonjëherë.
E dëgjuam Esmirin duke goditur topin.
Turma thirri:
“Ahhhhhhh....”
Donnarumma e preku topin.
Turma thirri:
“Ohhhhhh…”
Stadiumi heshti për një moment.
Ishte milisekonda më e gjatë e jetës sime.
Dhe pastaj...
Një shpërthim.
Britma, fishekzjarrë, tym dhe festë.
Njerëz që hidheshin përreth.
I gjithë stoli ynë vrapoi në fushë.
E përqafova trajnerin tim edhe më fort, shikova drejt qiellit dhe pastaj lëshova britmën më të madhe të jetës sime.
“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Kështu për 20 sekonda.
Vendi ynë i vogël po shkonte përsëri në Kupën e Botës.
Të arrish këtu nuk ka qenë kurrë e lehtë.
Ende nuk është e lehtë kur je 40 vjeç, kur shpina të dhemb të nesërmen në mëngjes dhe duhet të kërkosh përsëri qetësues dhimbjesh.
Por sa herë që trupi im dëshiron të dorëzohet, kujtoj të gjitha festat që kam humbur, të gjithë muajt që kam kaluar larg familjes sime, të gjitha pushimet verore që ua kam kushtuar turneve ndërsa miqtë e mi shkonin për të pirë kokteje në plazh.
Mendërisht, është shumë e vështirë.
Kritikat ende dhembin.
Por kur dal në fushë, ende ndihem si një fëmijë, si një nga ju, me flutura në stomak dhe yje në sy.
Dhe çdo herë kthehem te e njëjta gjë.
Ia vlen.
Të gjitha.
Pa momentet e këqija, ato të mirat nuk vijnë kurrë.
Kur e mundëm Italinë, shkova të shihja disa nga djemtë e mi, ata me të cilët kisha luajtur në Serie A.
Pastaj shkova të gjeja familjen time në tribuna.
E putha gruan time.
I përqafova prindërit e mi.
Pa ta, asgjë nga kjo nuk do të kishte ndodhur.
Atë natë, vetëm të qenit në Zenicë ishte e pabesueshme.
Sa më shumë që jam larg Bosnjës, aq më shumë e dua atë.
Kanë kaluar 20 vjet tani.
Nëntë prej tyre në Itali.
Fëmijët e mi kanë lindur në Romë.
Është ende shtëpia ime e dytë.
Por sa herë që vizitoj prindërit e mi në Sarajevë, dhe nëna ime po gatuan, dhe të gjithë janë aty, jam thjesht shumë i lumtur.
Duke veshur këtë fanellë, zemra ime rreh në një mënyrë tjetër.
Po luaj për popullin tim.
Po luaj për djemtë dhe vajzat në rrugët e Sarajevës.
Po luaj për të gjitha kulturat dhe besimet e ndryshme që e bëjnë vendin tonë kaq të bukur, edhe nëse disa njerëz ende përpiqen të na ndajnë.
Ata kurrë nuk do të kenë sukses.
Jo për shkakun tim.
Jo për shkak të të rriturve.
Ne nuk mësojmë kurrë.
Është për shkakun tuaj, fëmijë...
Ju nuk ndryshoni kurrë.
Më bëni një nder të fundit, në rregull?
Pavarësisht nëse jetoni në Sarajevë, në Romë apo në Shën Luis...
Nëse jeni myslimanë apo hebrenj, katolikë apo ortodoksë...
Mos harroni kurrë nga vini.
Ju jeni boshnjakë.
Bota është nën këmbët tuaja.
Ju dua të gjithëve.
Me respekt,
— Edin