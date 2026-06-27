Legjenda Hakan Sukur e shikoi Turqinë drejtpërdrejt pas një kohe të gjatë, por transmetimi i tij u bllokua
Sulmuesi legjendar turk, Hakan Sukur, tërhoqi shumë vëmendje kur u shfaq në tribunat e stadiumit SoFi në Los Angeles, ku ndoqi drejtpërdrejt ndeshjen e Kupës së Botës midis Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Ish-kapiteni dhe golashënuesi më i mirë në historinë e kombëtares turke ishte mysafir i FIFA-s, dhe mbërritja e tij në stadium shkaktoi reagime të shumta, veçanërisht në Turqi, ku ai ka qenë në qendër të polemikave politike dhe ligjore për vite me radhë.
Sukur tani jeton në Shtetet e Bashkuara, pasi është larguar nga Turqia pas përpjekjes së dështuar për grusht shteti në vitin 2016. Autoritetet turke po e hetojnë atë për lidhje të dyshuara me lëvizjen FETO, akuza që ai i mohon.
Edhe pse Turqia mposhti SHBA-në në një ndeshje dramatike me rezultatin 3-2, fitorja nuk ishte e mjaftueshme për t’u kualifikuar në fazën eliminatore të Kupës së Botës.
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Ish-sulmuesi i Galatasarayt dhe Interit është një nga futbollistët më të suksesshëm në historinë e futbollit turk. Ai ishte një nga lojtarët kryesorë të ekipit kombëtar që fitoi vendin e tretë në Kupën e Botës në vitin 2002, dhe sot mban rekordin për numrin e paraqitjeve (112) dhe golave të shënuar (58) për ekipin kombëtar.
Pas ndeshjes, Sukur njoftoi në rrjetet sociale se kishte probleme të pazakonta me transmetimet drejtpërdrejt gjatë kohës që ishte në stadium.
Sipas tij, ai nuk mundi të fillonte transmetimin “live” në Instagram dhe YouTube, megjithëse lidhja e internetit funksiononte normalisht, ndërsa të pranishmit e tjerë po përdornin të njëjtat platforma pa vështirësi.
"Kontrollova gjithçka. Njerëzit përreth meje po transmetonin drejtpërdrejt normalisht, por unë nuk munda nga asnjëri prej dy profileve të mia. I dhashë qasje një miku në Evropë dhe ai e filloi transmetimin pa probleme, por kur u përpoqa përsëri nga SHBA-ja, nuk funksionoi përsëri", ka thënë Sukur.
Ai shtoi se besonte se ishte një kufizim që lidhej me vendndodhjen e tij, duke sugjeruar se pikërisht për shkak të pranisë së tij në stadium, atij iu ndalua transmetimi i përmbajtjes drejtpërdrejt. Ai nuk ofroi prova për këtë pretendim, dhe as rrjetet sociale apo organizatorët e turneut nuk e njoftuan.
Pavarësisht të gjitha polemikave që e kanë ndjekur vitet e fundit, Sukur mbetet një nga emrat më të mëdhenj në historinë e futbollit turk. Përveç rekordit për numrin e paraqitjeve dhe golave për ekipin kombëtar, ai është gjithashtu pronar i golit më të shpejtë në historinë e Kupës së Botës, të cilin e shënoi pas vetëm 11 sekondash në ndeshjen për vendin e tretë kundër Koresë së Jugut në vitin 2002. /Telegrafi/