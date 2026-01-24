LDK në Pejë diskuton Kuvendin Qendror, refuzon dorëheqjen e Abdixhikut
Dega e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) në Pejë ka mbajtur mbledhjen e Kryesisë, ku është diskutuar për Kuvendin Qendror të partisë që do të mbahet më 31 janar 2026, në të cilin pritet të vendoset për votëbesimin ndaj kryetarit Lumir Abdixhiku.
Gjatë mbledhjes, anëtarët e Kryesisë kanë diskutuar hapur për situatën aktuale në parti, duke analizuar zhvillimet e fundit dhe sfidat politike.
Sipas njoftimit, shumica e diskutimeve kanë qenë në mbështetje të kryetarit Lumir Abdixhiku dhe vazhdimit të udhëheqjes së tij.
Në Kuvendin Qendror të 31 janarit pritet që delegatët të shprehen përmes votës lidhur me besimin ndaj kryetarit aktual, një proces që shihet si i rëndësishëm për orientimin e mëtejmë politik të LDK-së./Telegrafi/
