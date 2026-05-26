Edicioni i tretë i “Peja Outdoor Festival” vjen më 11–14 qershor, publikohet agjenda
Organizatorët e “Peja Outdoor Festival” kanë bërë të ditur se agjenda e plotë e festivalit tashmë është publikuar, ndërsa regjistrimet për aktivitetet janë hapur zyrtarisht.
Sipas njoftimit, qytetarët dhe vizitorët mund të hyjnë në ueb-faqen zyrtare të festivalit për të shfletuar programin e detajuar dhe për të rezervuar vendin në aktivitetet e preferuara.
Festivalit pritet të mbahet më 11–14 qershor, ndërsa organizatorët kanë prezantuar edhe aktivitetet e planifikuara në kuadër të edicionit të tretë, duke përfshirë ecje malore, gara vrapimi, çiklizëm, ngjitje, speleologji, aktivitete rekreative dhe programe të tjera në natyrë. /Telegrafi/