Largoni njollat e verdha bezdisëse në vaskën tuaj me këto dy përbërës
Gëlqerja, njollat e verdha dhe papastërtia kokëfortë shpesh krijojnë probleme gjatë pastrimit. Edhe pse ka shumë produkte në treg, nuk është gjithmonë e lehtë të zgjedhësh një që heq vërtet papastërtinë pa dëmtuar sipërfaqen.
Një zgjidhje e thjeshtë qëndron te përbërësit: grejpfrut dhe kripë. Ky kombinim natyral mund të heqë edhe njollat më kokëforta dhe ta lërë vaskën tuaj krejtësisht të pastër.
Së pari, ngrohni grejpfrutin në mikrovalë për rreth 20 sekonda. Ndërkohë, hidhni ujë të ngrohtë në vaskë dhe lagni të gjithë sipërfaqen. Pastaj priteni grejpfrutin përgjysmë, spërkateni me një lugë kripë dhe fërkoni sipërfaqen e vaskës me të. Acidi i grejpfrutit në kombinim me kripën reagon shpejt ndaj papastërtisë, duke e bërë më të lehtë heqjen e tij.
Për të pastruar njollat e gurit gëlqeror dhe kokëforta në rubinetin ose dushin tuaj, përzieni pjesë të barabarta të uthullës së bardhë dhe ujit në një shishe spraj. Spërkatni sipërfaqet, lëreni të qëndrojë për 10-15 minuta, pastaj fshijini me një sfungjer ose leckë.
Ky truk i thjeshtë rikthen shkëlqimin dhe i bën sipërfaqet më të lehta për t’u mirëmbajtur. Duke pastruar rregullisht me ndihmën e këtyre metodave natyrale, mund ta mbani vaskën dhe sipërfaqet e tjera në banjo të pastra pa përdorur kimikate të ashpra.