Largohen flamujt e Serbisë në Graçanicë, të vendosur kundërligjshëm
Institucionet e Kosovës kanë ndërmarrë një aksion në Komunën e Graçanica, ku janë hequr flamujt e Serbia që ishin vendosur në hapësira publike pa bazë ligjore.
Veprimi është kryer në koordinim me autoritetet përgjegjëse për rendin dhe administrimin komunal, me qëllim respektimin e ligjit për përdorimin e simboleve shtetërore në territorin e Kosovës.
Flamujt, të cilët janë evidentuar në disa lokacione brenda komunës me shumicë serbe, janë hequr si pjesë e zbatimit të rregullave që ndalojnë vendosjen e simboleve zyrtare të shteteve të huaja pa leje të institucioneve kompetente.
