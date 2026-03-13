Laporta përplaset me Font në debatin e nxehtë para zgjedhjeve presidenciale: Nuk ke ndjenjë turpi, agjenti i Haaland e ka mohuar
Joan Laporta dhe Víctor Font, u përfshinë në një debat të tensionuar gjatë përballjes së fundit televizive para zgjedhjeve të së dielës, duke shkëmbyer akuza të forta për drejtimin sportiv të klubit.
Laporta kritikoi ashpër rivalin e tij për vënien në dyshim të punës së drejtorit sportiv Deco, duke theksuar se projekti aktual i klubit është i qartë dhe funksional.
“Projekti ynë sportiv është i bazuar te Hansi Flick dhe Deco. Font po paraqet një lloj triumvirati. Të heqësh dorë nga Deco do të thotë të heqësh dorë edhe nga Flick. Këto zgjedhje kanë të bëjnë me përcaktimin e projekteve”, deklaroi Laporta.
Ai shtoi se drejtimi aktual ka menaxhuar situatën e klubit në mënyrë të suksesshme.
“Ne i kemi menaxhuar gjërat mirë dhe anëtarët janë të kënaqur me mënyrën si është drejtuar klubi. Ekziston një projekt sportiv që po funksionon dhe ne e kemi shpëtuar klubin. Font po përdor gënjeshtra. I vetmi që gënjen këtu je ti”, tha Laporta.
Nga ana tjetër, Font mbrojti vizionin e tij duke theksuar se ekipi i tij është i vetmi që ka shpjeguar qartë strukturën e projektit sportiv.
“Ne jemi të vetmit që kemi prezantuar në detaje projektin sportiv. Ata nuk kanë treguar se si funksionon struktura e tyre. Tre persona do të bëjnë punën që sot e kryejnë Deco, Bojan Krkic, Alejandro Echevarria dhe Enric Masip. Në vend të një strukture që askush nuk e kupton, ne do të kemi një organizim profesional”, deklaroi Font.
Ai shtoi se trajneri i Barcelonës ka nevojë për stabilitet institucional.
“Trajneri është një punonjës i Barcelonës dhe kërkon stabilitet. Stabilitet do të thotë të dish që mund të regjistrosh lojtarë. Ne ia dhamë Inigo Martinez, i cili tani na mungon. Flick ka nevojë për njerëz që planifikojnë dhe nuk improvizojnë”, theksoi ai.
Font gjithashtu pretendoi se klubi po punon për një transferim të mundshëm në të ardhmen të sulmuesit norvegjez Erling Haaland, në momentin kur ai të vendosë të largohet nga Manchester City.
Megjithatë, Laporta reagoi menjëherë duke e kritikuar këtë deklaratë, pasi sulmuesi norvegjez së fundmi ka mohuar lidhjet me Barcelonën.
“Nuk ke aspak ndjenjë turpi. Duhet të heshtësh. Edhe agjenti e ka mohuar”, u përgjigj Laporta.
Debati mes dy kandidatëve pasqyron ndarjen e thellë të vizioneve për të ardhmen e Barcelonës, ndërsa anëtarët e klubit pritet të votojnë për presidentin e ri në zgjedhjet e së dielës. /Telegrafi/