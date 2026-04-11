Lady Gaga dhe Doechii kanë bashkuar forcat për një këngë të re për filmin "The Devil Wears Prada 2".
Konkretisht, ata prezantuan këngën e re "Runway" e cila do të shfaqet në film. Kënga gati tre-minutëshe inkurajon vetëbesimin dhe shprehjen e vetvetes me një melodi optimiste.
Në këngë, Gaga këndon për lumturinë në lëkurën e saj, ndërsa Doechii repon në vargun e dytë, duke përsëritur temën e këngës dhe duke deklaruar se mund ta shndërrojë pistën e vallëzimit në një pistë sfilate.
Të dy flasin gjithashtu për dashurinë e tyre për modën dhe si u pëlqen të shihen. Kënga e tyre e re lidhet tematikisht me filmin "The Devil Wears Prada 2", i cili do të dalë në kinema më 1 maj.
Filmi është një vazhdim i hitit të vitit 2006 me Meryl Streep, Anne Hathaway dhe Emily Blunt në role kryesore. Treshja do të rikthehet për filmin e dytë, i cili ndjek Miranda Priestly gjatë karrierës së saj gjatë rënies së botimeve tradicionale të revistave.
Streep tha se ishte e emocionuar që po punonte në filmin “The Devil Wears Prada 2”, pasi është e rrallë që gratë në të 50-at të luajnë role kryesore në filma.
"Nuk sheh shumë gra 70-vjeçare që luajnë role të tilla në asnjë film apo në asnjë rrethanë. Jam e lumtur që po e luaj këtë rol", tha ajo. /Telegrafi/