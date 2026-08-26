Labinot Rexha kërkon të hyjë bashkë me Rogert Sterkajn në Big Brother
Ish-banori i Big Brother VIP Kosova 4, Labinot Rexha, ka befasuar ndjekësit me një propozim të veçantë për rikthim në formatin e reality show-t.
Përmes një postimi në Instagram, Rexha ka publikuar një fotografi me ish-finalistin e Big Brother VIP Albania 5, Rogert Sterkaj, duke lënë të kuptohet se të dy janë të gatshëm të rikthehen në Big Brother.
“Ne po presim ofertën nga Big Brother VIP Kosova ose Big Brother VIP Albania që të hyjmë si një lojtar dhe do ta bëjmë histori", ka shkruar Labinoti.
Foto: Instagram
Kësaj radhe, ai nuk ka kërkuar rikthimin vetëm, por së bashku me Rogertin.
Dyshja kanë edhe një bashkëpunim muzikor, pasi më herët kanë publikuar këngën “Bomba”.
Mbetet për t’u parë nëse kjo deklaratë do të mbetet vetëm një dëshirë e tyre apo do të marrë përgjigje nga produksionet.
Një hyrje e përbashkët e Labinotit dhe Rogertit sigurisht që do të ngjallte interes te publiku. /Telegrafi/
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