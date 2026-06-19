Kylie Jenner dhe Timothee Chalamet të pandashëm në shëtitje romantike në New York
Kylie Jenner u shfaq shumë e afërt me të dashurin e saj Timothée Chalamet gjatë një dalje romantike në New York City të mërkurën.
Sipërmarrësja 28-vjeçare, së bashku me aktorin e nominuar për Oscar, 30 vjeç, u panë duke ecur dorë për dore në trotuaret e qytetit, përpara se të lëviznin nëpër Manhattan me biçikleta të marra me qira.
Jenner u pa duke e përqafuar Chalamet-in rreth shpatullave teksa prisnin të kalonin rrugën së bashku.
Foto: Kylie Jenner dhe Timothee Chalamet / BackGrid
Ai ia ktheu gjestin duke vendosur një dorë në pjesën e poshtme të shpinës së saj, ndërsa me dorën tjetër kontrollonte telefonin e tij.
Kylie kishte zgjedhur një stil të thjeshtë, e veshur me një bluzë të zezë pa mëngë dhe pantallona të shkurtra të zeza me prerje të ulët.
Foto: Kylie Jenner dhe Timothee Chalamet / BackGrid
Ajo kishte gjithashtu këpucë baleti të zeza, syze dielli elegante dhe një çantë me dorezë prej bambuje. Po ashtu, dukej me shumë pak ose aspak grim, ndërsa flokët e gjatë brune i kishte lënë të lira.
Ndërkohë, Timothée kishte veshur një bluzë gri Adidas, pantallona të shkurtra blu me model dhe një kapelë bejsbolli të New York Yankees.