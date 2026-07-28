Matt Damon zbuloi se si humbi peshë për rolin në filmin "The Odyssey": Më është dashur të heq dorë nga birra
Matt Damon i është nënshtruar një transformimi të madh fizik për të portretizuar heroin legjendar grek në filmin e ri të Christopher Nolan, "The Odyssey". Aktori zbuloi se muajt e përgatitjes kërkonin një dietë të rreptë, stërvitje intensive dhe shumë sakrifica.
Damon humbi shumë peshë për këtë rol dhe, siç tha ai, qëllimi nuk ishte vetëm të humbiste kilogramë, por të arrinte një pamje luftëtari që është njëkohësisht e fortë dhe e hollë. Në një paraqitje si i ftuar në “Live with Kelly and Mark”, aktori 55-vjeçar tha se Nolan kishte një vizion shumë të qartë për pamjen e personazhit kryesor.
“Ai më tha: ‘Dua vetëm të dukesh i dobët dhe i fortë, si një veteran i Luftës së Trojës që di të kujdeset për veten, por që nuk do të refuzonte një vakt kur dikush ia ofronte’”, kujtoi Damon.
Ai shtoi se kjo ishte forma që ishte më e vështira për t’u arritur.
"Ky është në fakt kombinimi më i vështirë - të dukesh i dobët, por në të njëjtën kohë të kesh forcë. Gjithçka sillej rreth kësaj gjatë asaj periudhe", tha aktori.
Filmi "Odisea" bazohet në poemën epike të Homerit dhe ndjek udhëtimin dhjetëvjeçar të Odiseut për në shtëpi pas Luftës së Trojës. Gjatë rrugës, ai përballet me pengesa të shumta, duke përfshirë mbytjet e anijeve, krijesa të rrezikshme dhe sfida të vështira jetësore.
Damon zbuloi se ndoqi një dietë të rreptë për gati gjashtë muaj për t'u përgatitur për rolin. Qëllimi i tij ishte të kthehej në peshën që kishte pasur gjatë ditëve të shkollës së mesme.
"Zakonisht peshoj midis 84 dhe 90 kilogramë, dhe e xhirova të gjithë këtë film me 75 kilogramë", tha ai.
Ai i krahasoi përgatitjet për rolin me jetën e atletëve profesionistë, ku çdo detaj i dietës dhe stërvitjes është planifikuar me kujdes.
"Çdo vakt ishte matur me saktësi. Çdo gjë kishte qëllimin e vet", shpjegoi ai.
Për të humbur peshë, Damon kaloi në një dietë pa gluten. Ai pranoi se as nuk e dinte se sa gluten kishte në ushqimet e përditshme.
"Është pothuajse kudo, por ka shumë ushqime të shkëlqyera që nuk e përmbajnë atë", tha ai, duke veçuar orizin dhe patatet si disa nga përbërësit që përdori gjatë përgatitjeve të tij.
Megjithatë, një heqje dorë ishte veçanërisht e vështirë për të.
«Duhet ta pranoj, më është dashur të heq dorë nga birra. Ishte e dhimbshme», tha ai duke qeshur.
Kur prezantuesi e pyeti nëse birra përmban gluten, Damon konfirmoi se shumica e birrave përmbajnë gluten, por shtoi se ka edhe opsione pa gluten.
Aktori kujtoi gjithashtu një kohë kur familja e tij erdhi ta vizitonte gjatë xhirimeve në Itali, kur ishte më e vështirë për të që t’i përmbahej dietës së tij të rreptë.
"U premtova fëmijëve se do të haja makarona me ta. I porosita, por pastaj thirra kamerierin dhe e ndryshova porosinë. Thashë, 'Do ta marr biftekun gjithsesi'", tregoi ai.
"'Por premtove!', më thanë ata. U thashë se do të haja nga një kafshatë nga secila pjatë e tyre. Dhe kështu bëra," shtoi Damon.
Ai shpjegoi se nuk donte ta prishte progresin që kishte bërë, sepse kishte ende disa muaj xhirime përpara.
"Në atë fazë, ose shkon deri në fund ose nuk shkon fare," tha ai.
Damon ka kaluar nëpër ndryshime të mëdha për role filmike më parë. Për filmin "Guximi i Luftëtarit" të vitit 1996, ai humbi më shumë se 20 kilogramë në një periudhë të shkurtër, por më vonë pranoi se një qasje e tillë ishte e rrezikshme për shëndetin e tij.
"E teprova. U sëmura dhe nuk do ta bëja më kurrë. Isha plotësisht i rraskapitur. Kisha marramendje dhe afshe të nxehta", tha ai më parë. /Telegrafi/