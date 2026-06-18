Kylian Mbappe reagon ndaj paraqitjes së jashtëzakonshme të Messit pas tregolëshit
Kylian Mbappe ka tërhequr vëmendje të madhe në rrjetet sociale pasi ka pëlqyer një postim që festonte paraqitjen spektakolare të Lionel Messit, i cili shënoi hat-trick në ndeshjen hapëse të Argjentinës ndaj Algjerisë.
Lionel Messi ishte protagonist absolut i takimit, duke realizuar tre gola të ndryshëm në një performancë dominuese.
Goli i parë erdhi me një goditje të fuqishme nga distanca me këmbën e majtë, që përfundoi në këndin e sipërm të portës, duke vendosur menjëherë ritmin e ndeshjes.
Goli i dytë u shënua pas një gabimi të portierit, pas një goditjeje të Alexis Mac Allister, të cilën Messi e shfrytëzoi në mënyrë perfekte nga afërsia.
Hat-tricku u kompletua në pjesën e dytë me një finalizim të saktë nga distanca e zonës, duke e dërguar topin në këndin e poshtëm të portës.
Ndërkohë, veprimi i Kylian Mbappe në rrjetet sociale – një “like” në postimin që lavdëronte Messin është bërë viral, duke ndezur reagime të shumta nga tifozët në mbarë botën. /Telegrafi/