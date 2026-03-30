Ky Ferrari 308 GTS nga Magnum PI, mund të bëhet i juaji
Ferrari 308 është tashmë një ikonë, por kjo këtu është edhe më e veçantë.
Kjo Ferrari 308 GTS e vitit 1979 u përdor në episodin të Magnum, PI, dramës kriminale të viteve të 80-ta me protagonist Tom Selleck, dhe ju mund ta blini atë.
Barrett-Jackson do ta nxjerrë në ankand Ferrarin në eventin e saj në Palm Beach muajin e ardhshëm, transmeton Telegrafi.
Makina ka dokumentacion, duke përfshirë letra nga një historian i Ferrarit dhe F-Register, i cili pretendon se makina u shfaq në sezonin e parë të serialit.
Makina madje ka modifikime të ulëseve për t'iu përshtatur shtatit të gjatë të Selleck.
Nën kapakun e motorit është një motor V8 me 2.9 litra me katër karburatorë Webber, që prodhon 230 kuaj fuqi.
Ai shoqërohet me një transmision manual me pesë shpejtësi, dhe vjen me një diferencial me rrëshqitje të kufizuar dhe frena disku në të katër rrotat, të cilat fshihen pas fellneve Cromodora 15.4 inç.
Ferrari ka një pamje të jashtme të kuqe Rosso Corsa dhe një brendësi Creama. Makina ka ajër të kondicionuar, dritare elektrike, dritat e përparme që hapen dhe një çati të lëvizshme. Ishte një ikonë e shfaqjes.
Makina do të dalë në ankand në mesin e prillit pa asnjë rezervë. Një tjetër Ferrari 308 GTS nga shfaqja u shit së fundmi për pak më shumë se 100,000 dollarë. /Telegrafi/