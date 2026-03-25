Ky është mesazhi viral i një vajze 12-vjeçare
Një vajzë 12-vjeçare ka tërhequr vëmendjen e internetit me një shënim të shkruar me dorë dhe ngjitur në derën e dhomës së saj.
“Mos hyni tani. Po përpiqem të qetësoj emocionet e mia”, ka shkruar ajo.
Shënimi u bë viral pasi shumë përdorues e vlerësuan si një shembull i pjekurisë emocionale dhe vetëdijes për ndjenjat, diçka që shpesh mungon edhe tek të rriturit.
Nëna e vajzës, Stephanie Warren, tha se e mbështetë vajzën e saj në shprehjen e ndjenjave dhe e inkurajon që të përballet me emocionet në mënyrë të shëndetshme.
Shënimi u krijua pas një dite të vështirë, kur vajza përjetoi një situatë stresuese me shoqet e saj dhe dëshironte pak hapësirë për të përpunuar ndjenjat.
Rasti është bërë simbol i rëndësisë së edukimit emocional dhe komunikimit të ndjenjave në familje, dhe shumë përdorues e ndanë mesazhin si frymëzim për të gjithë prindërit dhe fëmijët. /Telegrafi/