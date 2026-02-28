Kushton afro 70 milionë euro, Reali Madridi e gjen pasuesin e Toni Kroos te Frankfurti
Real Madrid ka identifikuar mesfushorin suedez Hugo Larsson si një nga objektivat kryesorë për rindërtimin e mesfushës në afatin kalimtar të verës, sipas raportimeve nga “Fussball Daten”.
Gjiganti spanjoll, nën drejtimin e presidentit Florentino Perez, po kërkon një lojtar që mund të kontrollojë ritmin e lojës në qendër të fushës, në kuadër të tranzicionit pas epokës së Toni Kroos dhe Luka Modric.
Larsson, i cili iu bashkua Eintracht Frankfurt nga Malmo FF në verën e vitit 2023, është shndërruar në një nga mesfushorët e rinj më premtues në Evropë.
Në 110 paraqitje me klubin e Bundesligës, ai ka regjistruar nëntë gola dhe shtatë asistime, duke treguar qetësi me topin, fleksibilitet taktik dhe cilësi të forta mbrojtëse.
Kontrata e tij është e vlefshme deri në vitin 2029 dhe Frankfurti raportohet se kërkon rreth 65 milionë euro për të lejuar largimin e yllit të tyre.
Sipas raportit, madrilenët e shohin Larsson si një përshtatje ideale për vizionin afatgjatë të klubit, veçanërisht duke marrë parasysh profilin e moshës së mesfushës aktuale./Telegrafi/