Kush pati rrugën më të vështirë drejt gjysmëfinales së Kupës së Botës? FIFA e zbulon përmes renditjes zyrtare
Katër kombëtaret gjysmëfinaliste të Kupës së Botës 2026 kanë ndjekur rrugë të ndryshme deri në fazën finale të turneut.
Një krahasim i bazuar në renditjen zyrtare të FIFA-s tregon se jo të gjitha ekipet janë përballur me kundërshtarë të së njëjtës vështirësi në fazën me eliminim direkt.
Sipas mesatares së renditjes së kundërshtarëve në fazën nokaut, Spanja ka pasur kalendarin më të vështirë nga të gjitha gjysmëfinalistet.
Skuadra e drejtuar nga Luis de la Fuente eliminoi Austrinë (24-ta në renditjen e FIFA-s), Portugalinë (5-ta) dhe Belgjikën (9-ta), me një mesatare të renditjes së kundërshtarëve prej 12.7. Dy nga tre rivalët e saj ishin pjesë e dhjetëshes më të mirë në botë.
Franca renditet e dyta për nga vështirësia e rrugëtimit, me një mesatare prej 28.7. "Les Bleus" eliminuan Suedinë (38-ta), Paraguain (41-ta) dhe Marokun (7-ta) për të siguruar një vend në gjysmëfinale.
Pak pas Francës vjen Anglia, e cila pati një mesatare prej 30.3, pasi kaloi RD Kongon (46-ta), Meksikën (14-ta) dhe Norvegjinë (31-ta).
Në anën tjetër, Argjentina rezulton të ketë pasur rrugën më të lehtë në letër, bazuar në renditjen e FIFA-s.
Kampionët në fuqi eliminuan Kepin e Gjelbër (67-ta), Egjiptin (29-ta) dhe Zvicrën (19-ta), duke regjistruar një mesatare të renditjes së kundërshtarëve prej 38.3.
Megjithëse renditja e FIFA-s nuk pasqyron gjithmonë me saktësi forcën reale të një kombëtareje, statistikat tregojnë se Spanja ka kaluar testin më të vështirë në fazën me eliminim direkt, përpara përballjes së madhe me Francën në gjysmëfinale të Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/