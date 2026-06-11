Kush është talenti 17-vjeçar që po pritet të shkëlqejë në Botërorin 2026
Një emër i ri po ngjitet me shpejtësi në skenën e futbollit botëror dhe pritet të jetë një nga historitë më të mëdha të Kampionatit Botëror 2026. Bëhet fjalë për mesfushorin meksikan Gilberto Mora, vetëm 17 vjeç, i cili tashmë konsiderohet si një nga talentet më premtuese të brezit të tij dhe si një lojtar që ka thyer disa rekorde historike.
Rekorde të jashtëzakonshme në moshë rekord
Mora është përfshirë në listën e 1,248 futbollistëve të grumbulluar për Botërorin 2026 dhe është lojtari më i ri mes tyre.
Ai ka hyrë në histori duke u bërë lojtari më i ri që ka luajtur në një finale të një turneu ndërkombëtar senior, në moshën vetëm 16 vjeç e 265 ditë, duke tejkaluar rekorde që më parë i mbanin emra si Lamine Yamal dhe madje edhe Pele.
Në nivel klubesh, ai debutoi në moshën 15-vjeçare me skuadrën e tij në Meksikë, ku shpejt u bë vendimtar, duke shënuar gola dhe duke vendosur rekorde si lojtari më i ri që ka realizuar në elitën e futbollit meksikan.
Shpërthimi në skenën ndërkombëtare
Talenti i tij u konfirmua në Kupën e Botës U-20, ku pavarësisht minutazhit të kufizuar në fillim, ai u shndërrua në një nga figurat kryesore të turneut.
Ai kontriboi me asistime dhe gola ndaj ekipeve si Brazili, Spanja dhe Maroku, duke tërhequr vëmendjen e opinionit ndërkombëtar.
Më pas, ai u thirr në Kombëtaren A të Meksikës për Gold Cup, ku kontribuoi në suksesin e skuadrës që e fitoi turneun, përfshirë një asistim vendimtar në gjysmëfinale.
Në finalen ndaj SHBA-së, ai u aktivizua nga minuta e parë dhe u bë lojtari më i ri në histori që luan në një finale të një turneu madhor ndërkombëtar.
Një “xhevahir” i futbollit modern
Trajnerë dhe ekspertë e përshkruajnë Morën si një mesfushor modern, teknikisht të kompletuar dhe me inteligjencë të lartë taktike.
Me gjatësi 168 cm dhe qendër të ulët graviteti, ai dallohet për driblimet e tij të lehta, aftësinë për të kaluar kundërshtarët dhe për të luajtur nën presion.
Ai është i aftë të luajë si “8-sh”, por edhe në pozita të tjera të mesfushës, në krah apo madje në sulm.
Përveç teknikës, vlerësohet edhe për punën e tij në fazën defensive dhe lëvizjet e vazhdueshme në të gjithë fushën.
Interesi nga gjigantët evropianë
Paraqitjet e tij kanë tërhequr vëmendjen e klubeve të mëdha evropiane.
Skuadra si Real Madridi, Manchester United dhe Barcelona raportohet se po e ndjekin nga afër zhvillimin e tij, me synimin për ta transferuar në të ardhmen.
Megjithatë, një lëvizje jashtë kontinentit nuk mund të ndodhë menjëherë, pasi rregullat e FIFA-s kufizojnë transferimet ndërkombëtare të lojtarëve të mitur deri në moshën 18-vjeçare.
Shpresa e re e Meksikës për Botërorin 2026
Meksika, një nga vendet organizatore të Botërorit 2026, synon të kalojë më tej se faza e 1/16-ës – një objektiv që nuk e ka arritur që nga viti 1986.
Në këtë mision, shumë shpresa po vendosen te Mora, i cili pritet të jetë një nga emrat kryesorë të skuadrës.
Në grup, Meksika do të përballet me Korenë e Jugut, Afrikën e Jugut dhe Republikën Çeke, ndërsa pritshmëritë për paraqitjen e talentit të ri janë jashtëzakonisht të larta.
Gilberto Mora tashmë nuk shihet thjesht si një talent premtues, por si një lojtar që mund të ndryshojë fatin e një kombëtareje të tërë në skenën më të madhe të futbollit botëror. /Telegrafi/