Kush është Princ Andrew - nga pilot deri te njeriu që humbi të gjitha titujt shkaku i lidhjeve me Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor, dikur i njohur si princ Andrew, u arrestua sot në ditëlindjen e 66-të, nën dyshimin për sjellje të papërshtatshme gjatë ushtrimit të funksionit publik, në një hetim që buron nga marrëdhënia me pedofilin e ndjerë Jeffrey Epstein.
Ai u lind si princ në vitin 1960, si fëmija i dytë i mbretëreshës Elizabeth II dhe princit Philip. Vëllai i tij më i madh, Charles, u duket qartë i destinuar për fron, ndaj Andrew ndoqi një karrierë ushtarake –shërbeu për 22 vjet në Marinën Mbretërore duke qenë edhe pilot helikopterësh në Luftën e Falklandit në vitin 1982.
Në vitin 2001 ai u emërua përfaqësues special i Mbretërisë së Bashkuar për tregti dhe investime ndërkombëtare. Hetimi aktual ka të bëjë pikërisht me këtë periudhë. Sipas dokumenteve të sapo zbuluara nga dosjet Epstein, ai dyshohet se ka dërguar dokumente zyrtare qeveritare Epsteinit ndërsa mbante këtë post.
Andrew ka mohuar prej vitesh çdo faj lidhur me lidhjet me Epstein. Megjithatë, ai u detyrua të tërhiqet nga funksionet zyrtare në vitin 2011, për shkak të shqetësimeve rritëse lidhur me miqësinë me Epsteinin, i cili në vitin 2008 u dënua me 18 muaj burg për nxitje të prostitucionit të të miturave.
Pas arrestimit të Epsteinit në vitin 2019, Andrew dha një intervistë katastrofike për BBC-në, e cila dëmtoi shumë imazhin e tij dhe u kritikua ashpër për mungesë besueshmërie dhe empatie ndaj viktimave të Epsteinit.
Në gusht 2021, një nga viktimat e Epsteinit – Virginia Giuffre – e paditi Andrew në New York, duke e akuzuar se kishte pasur marrëdhënie seksuale me të kur ajo ishte ende e mitur. Andrew mohoi këto pretendime, por humburi tituj ushtarakë dhe funksione nderi.
Më vonë u shfaqën emaile që tregojnë se Andrew ka vazhduar kontaktet me Epsteinin më gjatë sesa kishte pretenduar publikisht. Si pasojë, mbretërit Charles III i hoqi titullin e princit dhe titujt e tjerë mbretërorë, si edhe e zhvendosi nga rezidenca e tij në Royal Lodge, Windsor.
Edhe tani, përveç se pa titujt që kishte dikur, ai është ende i renditur i teti në linjën e përzgjedhjes së fronit britanik. /Telegrafi/