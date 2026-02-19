Mbreti Charles flet hapur pas arrestimit të vëllait të tij për lidhje me Epstein
Andrew Mountbatten-Windsor, vëllai i Mbretit Charles është arrestuar nën dyshimet për sjellje të keqe në detyrën publike.
Një deklaratë nga policia tha: “Sot kemi arrestuar një burrë në të 60-at nga Norfolk me dyshimin për sjellje të keqe në detyrën publike dhe po kryejmë kërkime në adresa në Berkshire dhe Norfolk. Burri mbetet në paraburgim policor në këtë kohë”.
Policia ka qenë duke vlerësuar akuzat se Mountbatten-Windsor – i njohur më parë si Princi Andrew – ka ndarë informacione të ndjeshme me miliarderin Jeffrey Epstein, kur ai ishte një i dërguar tregtar i Mbretërisë së Bashkuar.
Policia e Thames Valley tha më parë se po shqyrtonte akuzat se një grua ishte trafikuar në Mbretërinë e Bashkuar nga Epstein për të pasur një takim seksual me Andrew, dhe pretendon se ai ka ndarë informacione të ndjeshme me financierin e turpëruar ndërsa shërbente si i dërguar tregtar i Mbretërisë së Bashkuar.
Tani në lidhje me arrestimin ka reaguar Mbreti Charles.
Sipas tij, “ligji duhet të marrë rrugën e vet” edhe pse shprehu “shqetësimin e tij më të thellë” për arrestimin e vëllait të tij më të vogël.
“Me shqetësimin më të thellë mësova lajmin për Andrew Mountbatten-Windsor dhe dyshimin për sjellje të keqe në detyrën publike. Ajo që vijon tani është procesi i plotë, i drejtë dhe i duhur me anë të të cilit kjo çështje hetohet në mënyrën e duhur dhe nga autoritetet përkatëse. Në këtë drejtim, siç e kam thënë edhe më parë, ata kanë mbështetjen dhe bashkëpunimin tonë të plotë dhe të përzemërt”, tha Mbreti Charles.
“Më lejoni ta them qartë: ligji duhet të marrë rrugën e vet”, shtoi ai.
“Ndërsa ky proces vazhdon, nuk do të ishte e drejtë që unë të komentoja më tej mbi këtë çështje. Ndërkohë, unë dhe familja ime do të vazhdojmë detyrën dhe shërbimin tonë ndaj jush të gjithëve”, përfundoi monarku. /Telegrafi/