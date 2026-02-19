Doli në dosjen Epstein, arrestohet vëllai i Mbretit Charles
Andrew Mountbatten-Windsor, vëllai i Mbretit Charles është arrestuar me dyshimin për sjellje të keqe në detyrën publike.
Fotografitë e makinave të policisë pa shenja dalluese dhe oficerëve me veshje civile në Wood Farm në lagjen Sandringham menjëherë pas orës 8 të mëngjesit, u publikuan të enjten, transmeton Telegrafi.
Një deklaratë nga policia e Thames Valley tha: “Sot (19/2) kemi arrestuar një burrë në të 60-at nga Norfolk me dyshimin për sjellje të keqe në detyrën publike dhe po kryejmë kërkime në adresa në Berkshire dhe Norfolk. Burri mbetet në paraburgim policor në këtë kohë”.
Policia ka qenë duke vlerësuar akuzat se Mountbatten-Windsor – i njohur më parë si Princi Andrew – ka ndarë informacione të ndjeshme me miliarderin Jeffrey Epstein, kur ai ishte një i dërguar tregtar i Mbretërisë së Bashkuar.
Policia e Thames Valley tha më parë se policia po shqyrtonte akuzat se një grua ishte trafikuar në Mbretërinë e Bashkuar nga Epstein për të pasur një takim seksual me Andrew, dhe pretendon se ai ka ndarë informacione të ndjeshme me financierin e turpëruar ndërsa shërbente si i dërguar tregtar i Mbretërisë së Bashkuar.
Oliver Wright, ndihmës shefi i policisë tha: “Pas një vlerësimi të plotë, ne tani kemi hapur një hetim mbi këtë akuzë për sjellje të keqe në detyrën publike. Është e rëndësishme që ne të mbrojmë integritetin dhe objektivitetin e hetimit tonë ndërsa punojmë me partnerët tanë për të hetuar këtë vepër të supozuar penale. Ne e kuptojmë interesin e rëndësishëm publik në këtë rast dhe do të ofrojmë përditësime në kohën e duhur”. /Telegrafi/