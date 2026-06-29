Kush është Mahmut Orhan, DJ turk që performon më 4 korrik në Prishtinë
Mahmut Orhan është një nga emrat më të njohur të muzikës në Turqi dhe një artist që ka fituar popullaritet të madh edhe në arenën ndërkombëtare.
Ai njihet për stilin e tij unik, ku ndërthur ritmet 'deep house' dhe 'dance' me elemente tradicionale të muzikës së Lindjes së Mesme dhe Ballkanit, duke krijuar një identitet muzikor të veçantë.
Karriera e tij mori hov në vitin 2016 me hitin "Feel", këngë që u bë një sukses global dhe grumbulloi qindra miliona dëgjime në platformat muzikore.
Një tjetër projekt shumë i suksesshëm është "6 Days", i cili e forcoi edhe më tej pozitën e tij në skenën ndërkombëtare.
Mahmut është i pëlqyer për performancat e tij energjike dhe për mënyrën se si kombinon tingujt elektronikë me instrumente tradicionale, duke krijuar një atmosferë unike në çdo koncert.
Për këtë arsye, ai është ftuar të performojë në disa nga festivalet më të mëdha të muzikës në botë, si Tomorrowland, Coachella Valley Music and Arts Festival, Exit Festival dhe Untold Festival.
Publiku në Prishtinë do të ketë mundësinë ta shohë nga afër më 4 korrik, ku DJ turk pritet të sjellë hitet e tij më të njohura dhe një performancë që premton atmosferë të veçantë për adhuruesit e muzikës elektronike. /Telegrafi/