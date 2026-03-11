Ministrja e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, Mimoza Kusari-Lila, ka njoftuar se nga nesër do të hyjnë në fuqi çmimet e reja maksimale për derivatet e naftës në treg.

Sipas saj, bazuar në të dhënat e importit të ditës së sotme, çmimet e derivateve kanë shënuar rënie.

"Importi është realizuar me çmimin 1.40 euro për litër për naftën dhe 1.22 euro për litër për benzinën".

Duke u bazuar në vendimin në fuqi për marzhën e fitimit, ajo bëri të ditur se çmimi maksimal i lejuar në treg nga nesër nuk mund të jetë më i lartë se:

Nafta: 1.54 euro për litër

Benzina: 1.36 euro për litër

Kusari-Lila u bëri thirrje qytetarëve që të raportojnë çdo parregullsi në tregun e derivateve përmes numrit pa pagesë 0800 11000.

“Falë bashkëpunimit tuaj, mund të sigurojmë një treg më të drejtë dhe transparent për të gjithë”, thuhet në njoftimin e saj.

EkonomiLajme