Kurti pret në takim komandantin e KFOR-it, diskutohet për situatën e sigurisë
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka pritur në takim komandantin e misionit të NATO-s në Kosovë (KFOR), gjeneralmajorin Özkan Ulutaş.
Siç njofton Zyra e Kryeministrit, gjatë takimit, Ulutaş e uroi Kurtin për mandatin e ri qeverisës, ndërsa u diskutua për bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet KFOR-it dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Në takim u trajtua edhe situata e sigurisë, në një kohë zhvillimesh dhe ndryshimesh të mëdha në botë që mund të paraqesin sfida për sigurinë. Me këtë rast, kryeministri Kurti vlerësoi komunikimin e mirë dhe të vazhdueshëm ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe misionit të NATO-s.
Kurti gjithashtu e falënderoi komandantin Ulutaş për kontributin dhe rolin e tij në udhëheqjen e KFOR-it, si dhe për bashkëpunimin me institucionet e Kosovës.