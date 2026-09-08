'Kurthi saudit' në të cilin ka rënë Karim Benzema
Sulmuesi 38-vjeçar, Karim Benzema e ndërpreu kontratën e tij me Al Hilal më 31 gusht, por mbetet i lidhur me kontratë me Superligën e Arabisë Saudite deri në vitin 2030. Kjo situatë e pengoi Lyonin të finalizonte rikthimin e tij gjatë afatit kalimtar të verës, pavarësisht se kishte zhvilluar bisedime me përfaqësuesit e tij.
Largimi nga klubi saudit nuk i ka dhënë francezit liri të plotë për të zgjedhur destinacionin e tij të ardhshëm. Lidhjet e tij me Arabinë Saudite kufizojnë çdo lëvizje jashtë vendit dhe ishte pikërisht kjo pengesë që e pengoi atë të kthehej në ekipin ku filloi karrierën e tij profesionale.
Interesi i Olympique Lyonnais ishte i sinqertë. Drejtori i tyre sportiv, Matthieu Louis-Jean, konfirmoi më 7 shtator se klubi kontaktoi Benzeman përmes një ndërmjetësi gjatë verës, kur ata po kërkonin të nënshkruanin një sulmues.
Transferimi nuk mundi të vazhdonte për shkak të situatës kontraktuale të lojtarit. Benzema ka një marrëveshje me ligën saudite deri në vitin 2030, të ndarë nga kontrata e tij me Al Hilal, kështu që largimi i tij nga klubi nuk i zgjidhi automatikisht të gjitha angazhimet e lidhura me kohën e tij në Arabinë Saudite.
Sulmuesi ishte gjithashtu i gatshëm të merrte seriozisht në konsideratë një rikthim te Lyon. Sipas raportimeve në Francë, ai madje mendoi të luante për një sezon pa pagë për të lehtësuar transferimin, por as ky opsion nuk arriti të kapërcente pengesën kontraktuale.
Benzema e filloi karrierën e tij profesionale te Lyoni përpara se të nënshkruante për Real Madridin në vitin 2009. Një rikthim do të kishte përfunduar një cikël 17 vjet pas largimit të tij, megjithëse afati kalimtar u mbyll pa një marrëveshje.
Arabia Saudite tani po e kushtëzon të ardhmen e tij
Kjo situatë e lë sulmuesin me një treg shumë të kufizuar. Edhe pse zyrtarisht është pa klub, kontrata e tij me ligën saudite deri në vitin 2030 e bën të vështirë një transferim të menjëhershëm në ekipe evropiane si Lyon.
Skenari hap tre mundësi kryesore: gjetja e një formule kontraktuale që i lejon atij të largohet përfundimisht nga kuadri saudit, bashkimi me një ekip tjetër në Ligën Saudite ose përfundimi i karrierës së tij nëse nuk shfaqet një zgjidhje që ai e konsideron të përshtatshme.
Lëvizja tjetër do të varet nga zgjidhja e këtyre mosmarrëveshjeve. /Telegrafi/